«Біосфера» першою з українських компаній здобула міжнародну нагороду за корпоративне управління

Корпорація «Біосфера» отримала міжнародну нагороду Private Company Boards of the Year 2025 за високі стандарти корпоративного управління. Про це повідомила пресслужба компанії. «Біосфера» стала першою компанією з України, що здобула цю нагороду.

Деталі

Нагороду присуджено за успішну роботу дорадчої ради «Біосфери», яка під час повномасштабного вторгнення Росії забезпечила стабільність бізнесу, сприяла виходу на нові ринки, складалася переважно з незалежних членів, чітко розподіляла повноваження між СЕО та головою ради, а також мала затверджений план наступництва.

У 2025 році за премію змагалися понад 50 компаній, але лише 8 стали лауреатами, серед яких – американські корпорації з мільярдними оборотами.

«Біосфера» перемогла в категорії Advisory Board / Family-Owned ($150-300 млн доходу), де відзначають приватні компанії з потужними дорадчими радами для стратегічного розвитку.

Створення Advisory Board у 2024 році стало ключовим для масштабування Biosphere International, заявив засновник і СЕО «Біосфери» Андрій Здесенко. Він додав, що поєднання внутрішньої експертизи з міжнародним досвідом допомогло компанії зберегти стабільність, адаптуватися до викликів війни та вийти на нові ринки.

Підбір членів дорадчої ради проводила американська компанія Generation6, що спеціалізується на створенні бордів для сімейних бізнесів. Вони отримали рекордні 400 заявок від кандидатів з усього світу, з яких після особистих зустрічей Здесенка обрали 5 найкращих експертів.

Головою Advisory Board є Мартін Фретч, директор із трансформацій Spin Master Global, який має значний досвід у сфері побутових товарів, управління виробництвом і дистрибуцією. Саме він номінував «Біосферу» на премію.

Про нагороду

«Private Company Boards of the Year» – щорічна нагорода, яку вручають приватним компаніям за впровадження передових стандартів корпоративного управління, що підкреслює їхню важливість для розвитку бізнесу. Премію присуджують американські видання Private Company Director, Family Business і Directors & Boards, відзначаючи компанії з усього світу за ефективні практики управління.

Контекст

Заснована у 1997 році корпорація «Біосфера» виробляє товари для кухні, прибирання та гігієни на трьох заводах в Україні та одному в Естонії. Найвідоміші бренди компанії – «Фрекен БОК», Smile, Selpak, Vortex, Bambik та ін. Щомісяця «Біосфера» виготовляє 8,5 млн сміттєвих пакетів, 10 млн вологих серветок, 4 млн губок і 1,4 млн ватних паличок. Щоденно у світі продається понад 1 млн одиниць продукції, включно з новим напрямом чаю та продуктів Cupsoul.

Виробничі потужності компанії включають чотири заводи в Дніпропетровській, Київській, Хмельницькій областях і Тернополі загальною площею 35 000 кв. м, а також логістичні комплекси на 30 000 кв. м. Спільно з французькою Groupe Lemoine «Біосфера» володіє заводом в Естонії площею 8500 кв. м, який спеціалізується на ватній продукції. У 2022 році компанія придбала австрійський бренд Alufix.

У 2024 році виторг «Біосфери» зріс на 33,4% до 7,5 млрд грн. «Прибутковість знизилася через зростання цін на сировину, логістику та інфляцію», – зазначив засновник і СЕО Андрій Здесенко. На запитання про прибуток він відповів: «Це питання потребує детального аналізу». Зараз компанія інвестує в розвиток чайного напрямку, міжнародну експансію та маркетинг, що поки є збитковими. Виторг на 70% формується в Україні, 30% – за кордоном. «Наша мета – досягти рівного балансу 50/50 за три роки», – додав Здесенко.