Фонд держмайна вдруге за рік намагався продати завод «Мотордеталь-Конотоп», конфіскованого у російського сенатора Сергія Калашника. Але знову безуспішно – на аукціон не подався жоден учасник. Про це свідчать дані системи Prozorro.Продажі .

Деталі

Стартова ціна становила 268,07 млн грн, але попри знижку порівняно з попередніми торгами, потенційні інвестори не виявили інтересу.

Об’єкт приватизації включає 56 обʼєктів нерухомості (загальна площа – 89 500 кв. м), чотири земельні ділянки площею 23,6 га, 55 транспортних засобів, а також понад 2400 одиниць обладнання та інвентарю.

У підприємства понад 38 млн грн простроченої кредиторської заборгованості.

Контекст

ТОВ «Мотордеталь-Конотоп» – підприємство у Сумській області, що спеціалізується на виготовленні поршневих кілець для двигунів внутрішнього згоряння. Виробнича структура включає чавунно-ливарні, механообробні та допоміжні цехи. Серед клієнтів компанії – світові бренди, такі як Rolls-Royce, Scania, MAN, Iveco, Mercedes-Benz, Volvo, Renault, CAT. У 2023 році Вищий антикорупційний суд передав підприємство в управління Фонду державного майна України.

Раніше ТОВ «Мотордеталь-Конотоп» належало підсанкційному сенатору Ради Федерації РФ Сергію Калашнику. За даними СБУ, до повномасштабного вторгнення РФ продукцію українського заводу російський сенатор Калашников постачав для потреб російського військово-промислового комплексу. Зокрема, унікальні комплектуючі конотопського заводу були необхідні росіянам для виробництва власних військових кораблів.

За 2022 рік дохід підприємства склав понад 334 млн грн, однак чистий збиток перевищив 20 млн грн. На кінець 2022 року активи компанії оцінювалися в 299 млн грн, а зобов’язання – у 212 млн грн. У 2024 році підприємство зафіксувало збиток у розмірі 13,5 млн грн при чистому доході 455,6 млн грн.

12 березня 2025 року перший аукціон зі стартовою ціною 278,5 млн грн скасували через відсутність заявок.