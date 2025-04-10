Європейські фондові ринки зростають після оголошення «митної паузи» Трампом

Європейські акції різко зросли після того, як президент США Дональд Трамп оголосив про негайне 90-денне призупинення взаємних мит для більшості торговельних партнерів. Про це пише Reuters 10 квітня.

Деталі

Загальноєвропейський індекс STOXX 600 підскочив на 5,9%, хоча з 2 квітня, коли мита набули чинності, він втратив 12,5%. Особливо чутливий до торгівлі німецький індекс зріс на 6,7%. Усі сектори показали зростання, особливо ті, що найбільше постраждали цього місяця: банківський сектор піднявся на 9,4%, гірничодобувний – на 7,5%, енергетичний – на 7,2%.

Проте показник волатильності фондового ринку зони євро все ще залишався на високому рівні – 35 пунктів, що свідчить про продовження значних коливань, говорять експерти. Призупинення жорстких мит для багатьох країн сталося менш ніж через добу після їх запровадження, хоча Білий дім зберіг 10% мито на майже всі американські імпортні товари.

Аналітики говорять, що 90-денна пауза дає час для переговорів, пошуку рішень або, в найгіршому випадку, підготовки бізнесу до пом’якшення удару. Зазначається, що здатність Трампа йти на поступки є позитивним сигналом.

Контекст

У січні, повернувшись до Білого дому, Трамп запровадив 20%-ве мито на всі товари з Китаю. Він також попередив Канаду та Мексику про можливі 25%-ві мита на більшість їхніх товарів, але вирішив відкласти це рішення. Крім того, були введені значні збори на імпорт сталі й алюмінію, а також оголошено про 25%-ве мито на імпортні автомобілі. На початку квітня він представив план глобальних взаємних мит.

Урсула фон дер Ляєн, очільниця Єврокомісії, запропонувала США скасувати мита на промислові товари, але Трамп відкинув цю ідею. Він заявив, що ЄС має зобов’язатися закупити американські енергоносії на суму $350 млрд, щоб уникнути масштабних тарифів.

9 квітня країни ЄС підтримали ініціативу Європейської комісії про введення торговельних контрзаходів проти США через 25%-ві мита Трампа на сталь і алюміній із блоку. Частина тарифів ЄС почне діяти з 15 квітня, другий етап запланований на середину травня, а третій стартує 1 грудня. Більшість товарів обкладатимуться 25%-ним митом, хоча деякі категорії отримають 10%-вий збір.

Того ж дня Трамп оголосив про 90-денну паузу в підвищенні мит для кількох країн, але одночасно збільшив збори на китайські товари до 125%.