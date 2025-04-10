Індекси США злетіли, долар стабільний. Як відреагували ринки на призупинення підвищення мит Трампом

Дональд Трамп 9 квітня приголомшив світових інвесторів, оголосивши про 90-денне призупинення додаткових мит для країн, які були готові вести переговори зі США, що призвело до різкого зростання акцій.

Ключові факти

Індекс долара 10 квітня залишався стабільним близько 102,8 після різкого внутрішньоденного відскоку на попередній сесії, оскільки президент Трамп оголосив про 90-денну паузу у взаємних митах для країн, які не вжили заходів у відповідь.

Хоча відстрочка тарифів надала короткострокову підтримку настроям ринку, інвестори, як і раніше, побоюються ширших наслідків економічної політики Трампа, особливо її потенційного впливу на зростання та інфляцію. Заглядаючи вперед, ринки зосереджені на останніх даних щодо інфляції в США, які можуть дати додаткові підказки про політичний шлях ФРС та ширшу економічну траєкторію, пише TradingEconomics.

Ринкова вартість акцій «Чудової сімки» (Apple, Microsoft, Amazon, Alphabet, Meta, Nvidia і Tesla) 9 квітня додала $1,5 трлн після рішення Трампа, послабивши тиск на технологічних гігантів, котирування яких впали в ході останніх сесій. Зростання не компенсувало $3,4 трлн, які компанії в сукупності втратили з моменту свого піку наприкінці 2024 року, причому близько $2 трлн із цих втрат було понесено після того, як минулого тижня Трамп ввів мита на імпорт із країн, включаючи найбільший ринок технологій та експортера Китаю, пише Reuters.

Ринок США показав напередодні ввечері неймовірний зріст. S&P 500 злетів на 9,52%, до 5456,9 пунктів, NASDAQ Composite — на 12,16%, до 17 124,97 пунктів, Dow Jones — на 7,87%, до 40 608,45 пунктів.

Індекси Азії ростуть у межах 4-8%. Лідирує японський Nikkei 225 з результатом +8,28% (34 332,5 пункту), Kospi зріс на 5,87%.

Індекс материкового Китаю CSI300 зріс на 1%, до 3723,55 пункту, незважаючи на рішення Трампа підвищити імпортне мито для КНР до 125%. CSI500 виріс ще сильніше – на 2,03%, до 5550,26 пунктів.

Європейські ринки готуються до зростання на відкритті після того, як Трамп змінив курс щодо мит, пише CNBC.

Фʼючерс на нафту Brent торгується близько $64,8 за барель.

Контекст

2 квітня Трамп оголосив про запровадження «взаємних» мит щодо іноземних торговельних партнерів США – загалом до списку потрапило 185 держав.

5 квітня набули чинності 10% імпортні тарифи США на імпорт практично з усіх зарубіжних країн. З 9 квітня запроваджуються мита у розмірі 20% і вище, зокрема для ЄС та Китаю. У відповідь Пекін вирішив ввести з 10 квітня додаткові мита в розмірі 34% на товари зі США.

9 квітня Трамп дав вказівку ставку мита на китайські товари «змінити, виключивши «34%» у кожному місці, де вони вказані, і вставивши замість них «84%» у всіх зовнішньоторговельних документах. Таким чином, з урахуванням мит у 20%, які були введені Трампом на товари з Китаю в перший термін його президентства, сумарний тариф зріс до 104%.

Після цього Китай вирішив підвищити мита на продукцію США з 34% до 84% з 10 квітня.

Після цього Трамп ухвалив рішення підвищити мита на китайські товари до 125%. Водночас для країн, які не відповіли на раніше оголошене для них підвищення мит, їх дія призупинена на 90 днів.