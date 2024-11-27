Європарламент затвердив новий склад Єврокомісії на чолі з фон дер Ляєн. Вона пообіцяла зберегти підтримку України

Фон дер Ляйєн доведеться мати справу з глобальною торговельною напруженістю, спричиненою поверненням Дональда Трампа до Білого дому у січні.

Європейський парламент проголосував за новий склад Європейської комісії на чолі з президенткою Урсулою фон дер Ляєн, повідомляє пресслужба інституції 27 листопада. Новий склад виконавчого органу ЄС розпочне роботу з 1 грудня.

Ключові факти

«Нову Європейську комісію на чолі з Урсулою фон дер Ляйєн було затверджено!», – сказано у повідомленні.

Європейський парламент проголосував також і за нову колегію єврокомісарів, яка пропонуватиме політику ЄС на наступні пʼять років.

Очікується, що фон дер Ляйєн головуватиме у найбільш «правій» Єврокомісії за десятиліття. Майже половина з 27 комісарів, включаючи фон дер Ляйєн, є правоцентристами, один – ультраконсерватором, а один – ультраправим.

За даними «Інтерфакс-Україна», голосування відбулося в Страсбурзі в рамках пленарного засідання Європейського парламенту. «За» проголосували 370, «проти» — 282, утрималися 36 депутатів. У голосуванні взяли участь 688 депутатів.

Перед голосуванням вона заявила членам Європарламенту, що збільшить витрати на оборону, скоротить бюрократичну тяганину, щоб покращити економіку Європи, що слабшає, і зберегти підтримку України, пише Financial Times.

У середу фон дер Ляйєн повідомила законодавцям, що нова Комісія проведе переговори з європейською автомобільною промисловістю, щоб допомогти їй пережити кризу. Європейські автовиробники, включаючи Ford і Volkswagen, за останній місяць оголосили про десятки тисяч скорочень робочих місць, оскільки їм доводиться боротися з падінням попиту, конкуренцією з боку дешевшого китайського імпорту і суворими нормами викидів ЄС, які мають набути чинності наступного року.

Фон дер Ляйєн також пообіцяла підтримати Україну, незважаючи на ознаки зниження її підтримки в деяких країнах ЄС та США, та зберегти перехід на зелену енергетику, який був відмінною рисою політики її першого терміну на посаді.

Контекст

Вибори у країнах ЄС відбулися з 6 до 9 червня цього року в країнах Європейського Союзу. У чотирьох днях голосування взяли участь майже 180 млн людей у ​​27 країнах Євросоюзу.

Під час голосування у країнах блоку обирали новий склад Європейського парламенту, який визначатиме політику об’єднання у наступні п’ять років. Європейська комісія налічує 27 єврокомісарів — по одному від кожної країни — члена ЄС.