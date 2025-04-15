Forbes підрахував, скільки засновники Uklon отримають від продажу компанії

Після продажу Uklon мобільному оператору «Київстар» співзасновники компанії Дмитро та Вікторія Дубровські отримають по $41,7 млн, підрахував Forbes. Сергій Смусь отримає $12,5 млн, а Віталій Дятленко – $9,3 млн. Куди засновники компанії витратять гроші, вони розповіли в інтерв’ю Forbes .

Деталі

«Фінальна сума буде меншою. Є ще накладні розходи на цю угоду, зокрема комісії радників», – каже Дубровський. За його словами, повну суму засновники отримають протягом року. «Приблизно це ті суми, що ви назвали», – каже Смусь.

Частину отриманих коштів у розмірі 12% буде виплачено членам команди Uklon, які були учасниками мотиваційної програми компанії. «Це співробітники різних ролей. Загалом їх 32», – каже Смусь.

За словами Смуся, більша частина грошей піде у військові облігації. «Угода в гривні, будемо інвестувати в українські стартапи», – додає Дубровський.

Контекст

6 лютого Антимонопольний комітет України (АМКУ) дозволив компанії «Київстар» придбати контрольний пакет акцій Uklon.

«Київстар» подав заявку на придбання Uklon у грудні 2024-го, повідомив Антимонопольний комітет на запит Forbes Ukraine 24 січня.

Сторони завершили процес закриття угоди щодо купівлі 97% корпоративних прав Uklon 2 квітня, йшлося в пресрелізі «Київстару». Решта 3% корпоративних прав Uklon залишилися у власності Віталія Дятленка, одного зі співзасновників компанії.

Лідер українського ринку Uklon закінчив три квартали 2024-го з виторгом в 1,2 млрд грн, за даними YouControl. Це удвічі більше, ніж за аналогічний період 2023-го.

Для компанії 2024-й – перший повноцінний рік без участі в операційному управлінні співзасновників Сергія Смуся, Віталія Дятленка, Дмитра і Вікторії Дубровських. Вони перейшли до наглядової ради у серпні 2023 року. Компанію очолив Сергій Гришков. «Після нашого виходу з операційки компанія стала дорожчою», – казав у грудні 2024-го Forbes Ukraine Смусь.