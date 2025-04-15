Forbes подсчитал, сколько основатели Uklon получат от продажи компании

После продажи Uklon мобильному оператору «Киевстар» соучредители компании Дмитрий и Виктория Дубровские получат по $41,7 млн, подсчитал Forbes. Сергей Смусь получит $12,5 млн, а Виталий Дятленко – $9,3 млн. Куда основатели компании потратят деньги, они рассказали в интервью Forbes .

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«Финальная сумма будет меньше. Есть еще накладные расходы на это соглашение, в частности, комиссии советников», – говорит Дубровский. По его словам, полную сумму основатели получат в течение года. «Приблизительно это суммы, которые вы назвали», – говорит Смусь.

Часть полученных средств в размере 12% будет выплачена членам команды Uklon, которые являлись участниками мотивационной программы компании. «Это сотрудники разных ролей. В общей сложности их 32», – говорит Смусь.

По словам Смуся, большая часть денег пойдет в военные облигации. «Соглашение в гривне, будем инвестировать в украинские стартапы», – добавляет Дубровский.

Контекст

6 февраля Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) разрешил компании «Киевстар» приобрести контрольный пакет акций Uklon.

«Киевстар» подал заявку на приобретение Uklon в декабре 2024-го, сообщил Антимонопольный комитет по запросу Forbes Ukraine 24 января.

Стороны завершили процесс закрытия соглашения о покупке 97% корпоративных прав Uklon 2 апреля, говорилось в пресс-релизе «Киевстара». Остальные 3% корпоративных прав Uklon остались в собственности Виталия Дятленко, одного из соучредителей компании.

Лидер украинского рынка Uklon закончил три квартала 2024-го с выручкой в ​​1,2 млрд грн, по данным YouControl. Это вдвое больше, чем за аналогичный период 2023 года.

Для компании 2024-й – первый полноценный год без участия в операционном управлении соучредителей Сергея Смуся, Виталия Дятленко, Дмитрия и Виктории Дубровских. Они перешли в наблюдательный совет в августе 2023 года. Компанию возглавил Сергей Гришков. «После нашего выхода из операционки компания стала дороже», – говорил в декабре 2024-го Forbes Ukraine Смусь.