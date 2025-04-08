ICU погіршила прогноз зростання економіки України з 3,4% до 3% в 2025-му

Українська економіка зросте у 2025-му році на 3%, замість 3,4% у попередньому прогнозі, йдеться в огляді інвесткомпанії ICU . Згідно із ним, реальний ВВП України зріс лише на 2,9% протягом 2024 року, що значно нижче від очікувань ринку та прогнозів компанії.

Ключові факти

Зазначається, що економічне зростання у 2024 році було значно послаблено різким падінням урожаю (що вплинуло як на сільське господарство, так і на харчову промисловість), а також зниженням державного споживання у зв’язку зі скороченням дефіциту державного бюджету до 24% ВВП порівняно з 27% роком раніше.

Виробництво в сільському господарстві має значно зрости цього року, якщо не повторяться несприятливі погодні умови, проте скорочення державних видатків (відносно ВВП) буде й надалі стримувати відновлення економіки.

«Ми вважаємо, що наш попередній прогноз зростання ВВП у 2025 році на 3,4% є дещо оптимістичний, тож ми понижуємо його до 3,0%. Ми також не очікуємо значного прискорення темпів відновлення економіки й наступного року, якщо не відбудеться різкого покращення безпекової ситуації», – сказано в огляді.

З огляду на це, ICU вважає дуже малоймовірним збільшення номіналу єврооблігацій серії В, оскільки реальний ВВП навряд чи перетне у 2028 році порогове значення, зафіксоване в умовах емісії паперів.

Контекст

Реальний валовий внутрішній продукт (ВВП) України у 2024 році порівняно з 2023-м збільшився на 2,9%, повідомила Державна служба статистики 31 березня. У четвертому кварталі минулого року ВВП зменшився на 0,1% до аналогічного періоду 2023-го.

Станом на початок жовтня прогнози по зростанню ВВП України у 2024-му виглядали так: ЄБРР очікував зростання на 3%, Еврокомісія – 2,9%, МВФ – 3,2%, ООН – 3,5%, Світовий банк – 3,2%. Консенсус-прогноз українських та іноземних прогнозистів від FocusEconomics становив 3,6%.

За даними Держстату, у третьому кварталі 2024 року зростання реального ВВП України у річному вимірі уповільнилося до 2% порівняно із 3,7% у другому кварталі та 6,5% – у першому. Для багатьох економістів уповільнення стало сюрпризом. У жовтневому Інфляційному звіті НБУ навпаки підвищив оцінку зростання реального ВВП у третьому кварталі з 3,1% до 4%. Це дало команді аналітиків центробанку підстави покращити загальний прогноз зростання економіки у 2024 році з 3,7% до 4%. Детальніше про це – у розборі Forbes Ukraine.

26 грудня перша віцепремʼєрка – міністерка економіки Свириденко повідомляла, що за підсумками 2024 року Мінекономіки прогнозує зростання ВВП на 4%, із них 0,64% є результатом реалізації політики «Зроблено в Україні». За тодішніми розрахунками Мінекономіки, із загального 4%-го зростання реалізація політики розвитку українських виробників «Зроблено в Україні» цьогоріч забезпечила 0,64%, або понад 88 млрд грн.

Вже у січні Мінекономіки знизило оцінку зростання ВВП України з 4% до 3,6% у 2024 році. Економіка України в січні 2025 року зросла на 1,5% порівняно з 1,7% у грудні, а у лютому вона зросла на 0,7%, повідомляла пресслужба Міністерства економіки.