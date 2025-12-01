Inzhur REIT купив у Dragon Capital ТРЦ у Вінниці за 1,5 млрд грн

Інвестфонд Inzhur REIT оголосив про закриття угоди з купівлі вінницького ТРЦ Sky Park у Dragon Capital за понад 1,5 млрд грн. Про це фонд Андрія Журжія повідомив у пресрелізі 1 грудня.
- Після укладення угоди Inzhur перерахував 115 млн грн податків, йдеться у повідомленні.
- За розрахунками інвестфонду, ТРЦ Sky Park може генеруватиме для Inzhur REIT 15% річної дохідності у валюті.
- ТРЦ Sky Park площею 30 000 кв. м розташований на центральній площі Вінниці. Він має понад 150 орендарів, серед яких міжнародні компанії Bershka, Pull&Bear, Stradivarius, Levi’s, Colin’s, KFC.
- «В будівлі немає жодного вільного приміщення, а на оренду вже сформована черга з охочих», – йдеться у пресрелізі. У ТРЦ працює кінотеатр SmartCinema з сімома залами, фітнес-клуб і коворкінг.
Контекст
Антимонопольний комітет 20 листопада дозволив компанії «Інжур Скай», засновником якої є інвестфонд Inzhur REIT Андрія Журжія, придбати ТОВ «Аскор Компані». Таке рішення ухвалив АМКУ на засіданні 20 листопада,
Наприкінці серпня «Інжур Скай» звернулася до АМКУ щодо придбання ТОВ «Аскор Компані», але комітет повернув заяву. Тоді компанія подала повторну заяву.
100% «Інжур Скай» належть ТОВ «Інжур», який діє в інтересах фонду Inzhur REIT. Засновник останнього – Андрій Журжій, за даними Youcontrol.
У серпні Inzhur оголосив про обʼєднання пʼяти фондів 1001, 2001, Inzhur Supermarket, Inzhur Ocean та Inzhur Житній в один фонд Inzhur REIT. Причина – два з них, Іnzhur Ocean та Inzhur Житній, забуксували через неясність перспектив приватизації Житнього ринку та ТРЦ Ocean Plaza. Тоді ж Inzhur оголосив про плани купити ТРЦ в найближчій перспективі та зайти в ритейл-парки.
За даними YouControl, кінцевим бенефіціаром «Аскор Компані» є засновник і керівник Dragon Capital Томаш Фіала. Dragon Capital закрила угоду з придбання вінницького ТЦ Sky Park через купівлю ТОВ «Аскор Компані» у липні 2018 року. Основний вид діяльності створеної в 2014-му «Аскор Компані» – надання нерухомості в оренду.
Загальна площа Sky Park становить 30 000 кв. м, орендна – 20 300 кв. м. Комплекс складається з торгового-розважального центру (25 000 кв. м) та бізнес-центру (5000 кв. м).
