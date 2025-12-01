Inzhur REIT купив у Dragon Capital ТРЦ у Вінниці за 1,5 млрд грн

Інвестфонд Inzhur REIT оголосив про закриття угоди з купівлі вінницького ТРЦ Sky Park у Dragon Capital за понад 1,5 млрд грн. Про це фонд Андрія Журжія повідомив у пресрелізі 1 грудня.

Деталі

Після укладення угоди Inzhur перерахував 115 млн грн податків, йдеться у повідомленні.

За розрахунками інвестфонду, ТРЦ Sky Park може генеруватиме для Inzhur REIT 15% річної дохідності у валюті.

ТРЦ Sky Park площею 30 000 кв. м розташований на центральній площі Вінниці. Він має понад 150 орендарів, серед яких міжнародні компанії Bershka, Pull&Bear, Stradivarius, Levi’s, Colin’s, KFC.

«В будівлі немає жодного вільного приміщення, а на оренду вже сформована черга з охочих», – йдеться у пресрелізі. У ТРЦ працює кінотеатр SmartCinema з сімома залами, фітнес-клуб і коворкінг.

Популярне Категорія Рейтинги Дата 26 листопада 25 найкращих CEO України 2025

Контекст

Антимонопольний комітет 20 листопада дозволив компанії «Інжур Скай», засновником якої є інвестфонд Inzhur REIT Андрія Журжія, придбати ТОВ «Аскор Компані». Таке рішення ухвалив АМКУ на засіданні 20 листопада,

​Наприкінці серпня​ «Інжур Скай» звернулася до АМКУ щодо придбання ТОВ «Аскор Компані»​, але комітет повернув заяву​. Тоді компанія подала повторну заяву.

100% «Інжур Скай» належть ТОВ «Інжур», який діє в інтересах фонду Inzhur REIT. Засновник останнього – Андрій Журжій, за даними Youcontrol.

​У серпні Inzhur оголосив про обʼєднання пʼяти фондів 1001, 2001, Inzhur Supermarket, Inzhur Ocean та Inzhur Житній в один фонд Inzhur REIT. Причина – два з них, Іnzhur Ocean та Inzhur Житній, забуксували через неясність перспектив приватизації Житнього ринку та ТРЦ Ocean Plaza. Тоді ж Inzhur оголосив про плани купити ТРЦ в найближчій перспективі та зайти в ритейл-парки.

За даними YouControl, кінцевим бенефіціаром «Аскор Компані» є засновник і керівник Dragon Capital Томаш Фіала. Dragon Capital закрила угоду з придбання вінницького ТЦ Sky Park через купівлю ТОВ «Аскор Компані» у липні 2018 року. Основний вид діяльності створеної в 2014-му «Аскор Компані» – надання нерухомості в оренду.

Загальна площа Sky Park становить 30 000 кв. м, орендна – 20 300 кв. м. Комплекс складається з торгового-розважального центру (25 000 кв. м) та бізнес-центру (5000 кв. м).