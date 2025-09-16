Деталі

Підприємство зводить українська компанія «Лекорна», яка перемістила свої потужності з Харківщини. Після запуску заводу тут створять понад 150 робочих місць, зазначається в повідомленні.

Наразі на земельній ділянці вже облаштовують дренажну систему. Виробництво планують запустити наприкінці осені, повідомив Полікровський. На заводі вироблятимуть не лише вафельні напівфабрикати, а й різноманітну продукцію для кондитерської промисловості та кулінарії.

За словами Романа Полікровського, «Лекорна» перенесла виробництво на Тернопільщину через воєнні ризики на Харківщині.

«Будівництво заводу забезпечує роботою будівельників, постачальників матеріалів та підприємців у сфері послуг. Деякі працівники вже придбали житло в Збаразькому районі, що свідчить про їхні плани пов’язати своє майбутнє з нашим регіоном», – заявив Полікровський.

Контекст

Згідно з даними YouControl, компанія «Лекорна» працює на ринку з 1998 року і спеціалізується на виготовленні вафельних листів, основ для тортів, заготовок для печива та інших продуктів для кондитерської галузі. У 2024 році дохід компанії досяг майже 299 млн грн, а чистий прибуток склав 54 млн грн.