У Козлівській громаді Тернопільської області завершується підготовка до запуску заводу з виробництва будівельних матеріалів. Про це повідомив у соцмережах очільник Тернопільської ОВА В’ячеслав Негода.

Деталі

За його словами, на підприємстві ТОВ «Поризована кераміка» добігають кінця реконструкційні роботи, розпочаті ще у 2016 році. Наразі готовність заводу становить понад 90%. Підприємство вироблятиме рядову цеглу та керамоблоки, з річною потужністю до 30 млн цеглин. Продукція призначена для промислового, житлового та аграрного будівництва.

За словами Негоди, на заводі працюватиме близько 50 осіб, а виробництво буде високотехнологічним і переважно автоматизованим. Для виготовлення використовуватимуть місцеву сировину, а основним джерелом енергії буде газ із можливістю переходу на пелети в майбутньому.

Контекст

ТОВ «Поризована кераміка», засноване в серпні 2016 року, входить до корпоративної групи Андрія Горука, за даними YouControl. Підприємства групи діють у різних галузях: харчовій промисловості (ТОВ «Пивоварня «Опілля»), виробництві екструдованого пінополістиролу (ПрАТ «Тернопільський завод штучних шкір «Вінітекс»), виготовленні будівельних матеріалів, а також у сфері нерухомості.

ТОВ «Поризована кераміка» спеціалізується на виробництві цегли, черепиці та інших виробів із випаленої глини. У 2024 році активи компанії зросли до майже 99 млн грн при збитках на 1,6 млн грн.