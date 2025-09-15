У Козлівській громаді Тернопільської області завершується підготовка до запуску заводу з виробництва будівельних матеріалів. Про це повідомив у соцмережах очільник Тернопільської ОВА В’ячеслав Негода.
Купуйте річну передплату на шість журналів Forbes Ukraine за ціною чотирьох номерів. Якщо ви цінуєте якість, глибину та силу реального досвіду, ця передплата саме для вас.
Деталі
- За його словами, на підприємстві ТОВ «Поризована кераміка» добігають кінця реконструкційні роботи, розпочаті ще у 2016 році. Наразі готовність заводу становить понад 90%. Підприємство вироблятиме рядову цеглу та керамоблоки, з річною потужністю до 30 млн цеглин. Продукція призначена для промислового, житлового та аграрного будівництва.
- За словами Негоди, на заводі працюватиме близько 50 осіб, а виробництво буде високотехнологічним і переважно автоматизованим. Для виготовлення використовуватимуть місцеву сировину, а основним джерелом енергії буде газ із можливістю переходу на пелети в майбутньому.
Контекст
ТОВ «Поризована кераміка», засноване в серпні 2016 року, входить до корпоративної групи Андрія Горука, за даними YouControl. Підприємства групи діють у різних галузях: харчовій промисловості (ТОВ «Пивоварня «Опілля»), виробництві екструдованого пінополістиролу (ПрАТ «Тернопільський завод штучних шкір «Вінітекс»), виготовленні будівельних матеріалів, а також у сфері нерухомості.
ТОВ «Поризована кераміка» спеціалізується на виробництві цегли, черепиці та інших виробів із випаленої глини. У 2024 році активи компанії зросли до майже 99 млн грн при збитках на 1,6 млн грн.
Ви знайшли помилку чи неточність?
Залиште відгук для редакції. Ми врахуємо ваші зауваження якнайшвидше.