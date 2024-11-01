Meta заблокировала мошенников, требовавших деньги у украинских Instagram-блоггеров

Украинский бизнес активно использует Instagram как платформу для продаж, а общая аудитория соцсети в Украине к концу июня достигала 10,7 млн пользователей.

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В Минцифры обратились десятки блогеров, ставших жертвами кибермошенников. Они получили сообщения с угрозами о блокировке аккаунтов в Instagram в обмен на деньги, рассказал Федоров.

По его словам, команда Минцифры обратилась к Meta, чтобы решить этот вопрос. Результат – часть аккаунтов блогеров уже восстановили, часть также скоро будет восстановлена. Аккаунты злоумышленников заблокированы, сообщил Федоров.

«Если вы стали жертвой киберпреступников – сразу сообщайте команде Минцифры по электронной почте: [email protected] », – написал вице-премьер.

Контекст

За восемь месяцев года в Украине возбуждено 51 992 уголовных дела по ст. 190 «Мошенничество», по данным Офиса генпрокурора. Это на 13% меньше по сравнению с соответствующим периодом в 2023 году. В прошлом году было открыто рекордное количество дел по этой статье – 82 609.

Показатель открытых уголовных производств за 2023 год в 2,6 раза больше, чем в 2022-м, когда впервые за длительное время в Украине наблюдался всплеск активности аферистов.

Летом этого года Instagram впервые обогнал Facebook по количеству взрослых пользователей в Украине, по данным UAMASTER. Общая аудитория Instagram в Украине на конец июня достигала 10,7 млн пользователей.

Несмотря на высокую конкуренцию, украинский бизнес до сих пор использует Instagram как платформу для продаж. Бренды покупают рекламу у инфлюэнсеров и Telegram-каналов, чтобы нарастить свои аккаунты. В качестве бизнеса эффективно использовать Instagram в 2024 году, читайте в материале Forbes Ukraine.