Міноборони створило державне підприємство «Цифрова Армія». Яка його функція

При Міністерстві оборони створили державне підприємство «Цифрова Армія», воно відповідає за розвиток цифрових спроможностей Сил оборони України за рахунок кооперації з приватним сектором і співпраці з міжнародними інституціями. Про це повідомила пресслужба відомства 25 лютого.

Ключові факти

За словами заступниці міністра оборони з питань цифровізації Катерини Черногоренко, створене ДП «Цифрова Армія» допоможе ефективно взаємодіяти із приватним сектором в Україні та за кордоном, державними агенціями по всьому світу, а також дасть вихід продуктам на міжнародний ринок.

Директором держпідприємства «Цифрова Армія» стала Ірина Кваскова. За її словами, ДП має стати платформою, яка обʼєднає цифрові продукти у сфері оборони. Йдеться не лише про застосунки Резерв+ та Армія+, але й бойові системи та оборонні інновації.

«ДП «Цифрова Армія» стане містком між державою та приватним сектором. Це допоможе істотно прискорити впровадження інновацій, які можуть значно підвищити ефективність роботи бойових підрозділів», – сказала вона.

ДП планує залучати у свою команду цивільних та військових фахівців.

Очікується, завдяки створенню нового держпідприємства проєкти від військових частин, наприклад, Центру інновацій та розвитку оборонних технологій чи від R&D-лабораторій бригад, отримають додаткові можливості розвитку у співпраці з приватним сектором України та країн-союзників.

Для цивільних ДП передбачатиме подальший розвиток продуктів, які забезпечують швидкість та зручність вирішення питань військового обліку, зокрема відстрочок чи пошуку вакансій у Силах оборони.

Внаслідок створення ДП продукти та розробки бізнесів та стартапів інтегруватимуться у проєкти Сил оборони й ставатимуть частинами екосистем із повноцінними спроможностями, зокрема, для успішного продажу ідей на закордонних ринках.

Контекст

У серпні 2024 року Міністерство оборони презентувало платформу «Армія+», розроблену для цифровізації послуг для військовослужбовців та підвищення ефективності служби.

Застосунок «Резерв+» почав свою роботу в травні 2024-го, тоді ж набув чинності новий закон про мобілізацію. 9 листопада в застосунку «Резерв+» стали доступні онлайн-відстрочки від мобілізації.

Головним успіхом цифрової команди Міноборони у 2024-му – застосунок «Резерв+», вважає керівниця напряму Катерина Черногоренко. Плани на цей рік – депаперизація оборонки, цифровізація військово-лікарських комісій (ВЛК) і звіти про ураження в «Армія+»

У лютому 2025-го Міністерство оборони звільнило Марата Утюшева з посади начальника Центру інновацій та розвитку оборонних технологій (ЦІРОТ). Центр продовжить роботу під тимчасовим керівництвом підполковника Артема Мартиненка, заступника Марата Утюшева, який є головним архітектором і керівником системи управління боєм Delta.

Також на початку місяця Кабінет Міністрів призначив двох заступників міністра оборони – Євгена Мойсюка та Валерія Чуркіна. До призначення генерал-лейтенант Мойсюк був спецпредставником президента України з питань реалізації міжнародних безпекових гарантій і розвитку Сил оборони України з лютого 2024 року. Водночас капітан Валерій Чуркін був керівником найбільшого IT-підрозділу ЗСУ – Центру масштабування технологічних рішень (ЦМТР). Серед його розробок – додаток «Армія+».