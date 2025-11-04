Министерство обороны утвердило критерии, по которым осуществляется определение предприятий, учреждений и организаций в сфере ОПК, в авиастроительной отрасли и в сфере космической деятельности имеющими важное значение для национальной экономики. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Минобороны от 4 ноября.

Подробности

Ведомство приступило к приему документов от предприятий для определения их статуса на электронную почту [email protected]. Ранее эти функции осуществлял ликвидированный Минстратегпром.

Утвержденные критерии сохраняют действующий подход к определению таких предприятий, отметил Минобороны. Для предприятий, уже получивших статус критически важных для экономики и для которых срок действия этого статуса не истек, не нужно совершать никаких дополнительных действий или вносить изменения в документы.

Критерии, которым должны соответствовать предприятия, могут получить право на бронирование до 100% военнообязанных работников:

Выполнение государственного контракта (договора) в сфере обороны или участие в его исполнении на основании договоров, в том числе внешнеэкономических. Объем производства продукции оборонного назначения должен составлять более 50% от общего объема предприятия за последний отчетный период. Получение государственной финансовой поддержки в виде грантов в соответствии с постановлением Кабинета Министров Украины от 8 марта 2024 года №262 «Некоторые вопросы обеспечения развития инноваций и технологий для нужд обороны». Выполнение функций уполномоченного субъекта управления объектами государственной собственности, осуществляющего регулирование, контроль и координацию деятельности предприятий ОПК.

Предприятия, учреждения и организации в сфере ОПК, не соответствующие указанным выше критериям, могут получить статус важных для национальной экономики в случае соответствия не менее трем из следующих требований:

Выполнение государственных контрактов в области обороны. Привлечение к выполнению оборонных заказов по договорам, в том числе внешнеэкономическим. Включение в электронный реестр участников отбора и исполнителей государственных контрактов. Участие в реализации государственных целевых программ в сфере авиастроения или космической деятельности. Участие в реализации программ развития оборонно-промышленного комплекса, внедрении новых технологий, расширении производственных мощностей. Осуществление производства товаров, выполнение работ или услуг, используемых предприятиями ОПК для производства продукции оборонного назначения.

В случае соответствия по меньшей мере двум обязательным критериям постановления Кабмина от 27 января 2023 года №76, такие предприятия, учреждения, организации могут быть определены критически важными для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период, что позволит бронировать до 50% военнообязанных работников.

Контекст

В сентябре Кабмин передал Минобороны функции определения критически важных предприятий оборонно-промышленного комплекса и организации бронирования их сотрудников.

С 3 сентября критически важные предприятия, расположенные на прифронтовых территориях, могут бронировать 100% своих военнообязанных работников через портал «Дія».