Уряд розгляне текст угоди про надра зі США і уповноважить міністрів на її підписання

Уряд на засіданні 26 лютого розгляне текст угоди про надра між Україною та США, а також уповноважить міністрів на її підписання, повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль в ефірі телемарафону. За його словами, угода напряму привʼязана до гарантій безпеки.

Ключові факти

Шмигаль зазначив, що Україна і США фактично випрацювали остаточний варіант угоди «Про встановлення правил та умов Інвестиційного фонду відбудови України». Він пояснив, що це попередній договір, який передбачає юридичну дію і майбутнє створення Інвестиційного фонду відбудови України, де і Україна, і США будуть на рівних управляти і наповнювати його.

Зокрема, документ передбачає низку положень, зокрема, угода напряму привʼязана до гарантій безпеки.

«Ні президент, ні уряд України не будуть розглядати цю угоду і її підписання у відриві від гарантій безпеки для України», – нагадав він.

За словами очільника уряду, в цій попередній угоді пункт №10 говорить про те, що ця угода про Фонд становить «невідʼємний елемент архітектури двосторонніх і багатосторонніх угод, а також конкретних кроків для встановлення тривалого миру, зміцнення економічно-безпекової стійкості та відображення цілей, визначених у преамбулі до цієї угоди і уряд США підтримує зусилля України отримати гарантії безпеки, необхідні для створення тривалого миру».

Він заявив, що угода вже підготовлена і сьогодні уряд буде розглядати текст цієї угоди, уповноважувати міністрів для подальшого підписання під час перемовин президентів України і США щодо гарантій безпеки.

За словами Шмигаля, після того як президент США та України домовляться про гарантії безпеки, зокрема, як привʼязати попередню угоду до гарантій безпеки США, в присутності президентів представник уряду України підпише цей попередній договір.

«Далі розпочнеться робота над, по-перше, імплементацією підходів до гарантій безпеки, і, по-друге, над розробкою конкретної угоди про створення спільного українсько-американського інвестиційного фонду для відбудови України», – повідомив він.

Контекст

Переговори між президентом Володимиром Зеленським і віцепрезидентом США Джей Ді Венсом завершилися 14 лютого в Мюнхені без оголошення про угоду з видобутку корисних копалин. Під час візиту спецпредставника США з питань України Кіта Келлога Україна та США активізували переговори щодо угоди про мінерали. Адміністрація Трампа припускає, що сама присутність американських економічних інтересів в Україні буде гарантією безпеки для Києва.

Високопосадовці США в останні дні тиснули на Зеленського, щоб той підписав угоду. Однак президент України заявив, що в угоді мають бути чіткі гарантії безпеки. Як повідомили джерела Sky News, Зеленський не готовий схвалити угоду, оскільки Україна бачить «низку проблемних питань» у проєкті.

Україна 22 лютого розглядала нову версію угоди про використання природних ресурсів, яку відхилила раніше. Проєкт угоди виявився жорсткішим, ніж перший варіант, повідомила NYT із посиланням на джерела.

США опираються включенню гарантій безпеки до угоди про надра, повідомило 24 лютого джерело CNN. За словами українського джерела, знайомого з перебігом переговорів, остаточний проєкт угоди між США та Україною про ресурси було представлено Вашингтону. Джерело повідомило, що «найбільш проблемні пункти виключені з проєкту, проте американська сторона всіляко чинить опір включенню до документа гарантій безпеки».

25 лютого Україна погодила умови угоди зі США про спільне розроблення своїх мінеральних ресурсів, включно з нафтою і газом, писало видання Financial Times з посиланням на проєкт документа. В угоді відсутнє будь-яке посилання на гарантії безпеки США, на яких наполягав Київ.

Трамп підтвердив, що Зеленський збирається приїхати до Вашингтона 28 лютого для того, щоб підписати угоду про надра.