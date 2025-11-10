НАБУ та САП викрили масштабну корупційну схему в енергетичній галузі України. Про це повідомляє пресслужба Національного антикорупційного бюро 10 листопада.

Деталі

Детективи заявили, що задокументували діяльність організованої злочинної групи високого рівня, учасники якої системно впливали на ключові державні підприємства, зокрема на АТ «НАЕК «Енергоатом».

Контекст

4 листопада в одній із філій «Енергоатому» проводилися обшуки. Компанія офіційно заявила про повну співпрацю з правоохоронцями та надання всіх необхідних документів і пояснень.

Окрім того, з Німеччини в Україну екстрадували одного з ключових учасників групи. Його підозрюють у заволодінні майже 100 млн грн, виділених на будівництво централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива в Чорнобильській зоні. За даними слідства, екстрадований у змові з посадовцями «Енергоатому» постачав обладнання для системи радіаційного контролю за цінами, завищеними втричі. Різницю в сумі учасники схеми привласнювали собі.