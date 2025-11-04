Держпідприємство «НАЕК «Енергоатом» 4 листопада повідомило, що в одній із його філій проводилися слідчі дії. Про це компанія заявила у соцмережах.

Деталі

Деталі справи, в межах якої відбувся обшук, наразі невідомі. Підприємство наголосило, що повністю співпрацює з правоохоронними органами, надаючи всі необхідні документи та роз’яснення.

«Енергоатом» зацікавлений у всебічному, об’єктивному та прозорому розслідуванні обставин, які стали підставою для проведення цих процесуальних дій», – зазначили в компанії.

Там також наголосили, що системно впроваджують антикорупційні механізми, внутрішній контроль і комплаєнс-процедури, спрямовані на забезпечення відкритості та відповідальності.

Напередодні НАБУ і САП повідомили про екстрадицію з Німеччини одного з учасників організованої групи, яка заволоділа майже 100 млн грн «Енергоатому». Ці кошти призначалися для будівництва Централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива в Чорнобильській зоні.

На той момент обвинувачений очолював приватну будівельну компанію. За даними слідства, у змові зі службовцями «Енергоатому» він постачав обладнання системи радіаційного контролю за цінами, завищеними втричі. Різницю учасники групи привласнили.

У листопаді 2023 року детективи НАБУ оголосили обвинувачуваного в розшук. Затримати його вдалося лише у квітні 2025-го за сприяння німецьких правоохоронців.

Контекст

НАЕК «Енергоатом» – державне акціонерне товариство (з 2023 року, 100% акцій належать Україні), оператор усіх діючих атомних електростанцій країни. Компанія є найбільшим виробником електроенергії в Україні та має стратегічне значення для економіки й енергетичної безпеки держави.

До складу «Енергоатому» входять чотири АЕС – Запорізька, Рівненська, Південноукраїнська та Хмельницька (загалом 15 енергоблоків), Ташлицька гідроакумулююча електростанція, Олександрівська ГЕС, а також Централізоване сховище відпрацьованого ядерного палива. Компанія забезпечує виробництво, постачання електроенергії на ринок, ремонтні та монтажні роботи, капітальне будівництво, науково-технічну й інженерну підтримку.

«Енергоатом» генерує близько 50% електроенергії України (до повномасштабного вторгнення РФ у 2022 році – 55%, в осінньо-зимові періоди – до 70%). За перше півріччя 2025 року компанія отримала 7,8 млрд грн чистого прибутку (проти 7,4 млрд грн збитків за аналогічний період 2024-го), виторг зріс на 53%, до 125,2 млрд грн.