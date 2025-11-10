НАБУ и САП разоблачили масштабную коррупционную схему в энергетической отрасли Украины. Об этом сообщает пресс-служба Национального антикоррупционного бюро 10 ноября.

Подробности

Детективы заявили, что задокументировали деятельность организованной преступной группы высокого уровня, участники которой системно влияли на ключевые государственные предприятия, в частности на АО «НАЭК «Энергоатом».

Контекст

4 ноября в одном из филиалов «Энергоатома» проводились обыски. Компания официально заявила о полном сотрудничестве с правоохранителями и предоставлении всех необходимых документов и объяснений.

Кроме того, из Германии в Украину экстрадировали одного из ключевых участников группы. Он подозревается в завладении почти 100 млн грн, выделенных на строительство централизованного хранилища отработанного ядерного топлива в Чернобыльской зоне. По данным следствия, экстрадированный в сговоре с должностными лицами «Энергоатома» поставлял оборудование для системы радиационного контроля за ценами, завышенными втрое. Разницу в сумме участники схемы присваивали себе.