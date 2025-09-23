Національний банк України визнав , що литовська компанія Trustee Global UAB надає українцям платіжні послуги без відповідної ліцензії та заборонив їх використання через застосунок Trustee Plus. У відповідь засновник компанії Вадим Груша заявив , що для чинних користувачів сервісу нічого не змінюється, а активи залишаються в безпеці.

Деталі

Під час перевірки НБУ встановив, що мобільний застосунок Trustee Plus надавав фінансові послуги без відповідної ліцензії. Згідно із законодавством, іноземна компанія, яка є власником сервісу, повинна була відкрити філію в Україні та отримати дозвіл для такої діяльності, йдеться у повідомленні.

Регулятор заявив, що Trustee Global UAB надавала користувачам можливість переказувати кошти без відкриття рахунку. P2P-сервіс дозволяв поповнювати криптогаманець і виводити з нього кошти в гривнях, використовуючи реквізити платіжних карток інших користувачів, зазначає НБУ.

Засновник Trustee Global UAB повідомив, що перевірка Нацбанком тривала 1,5 роки, і компанії «вдалося переконати НБУ в тому, що більшість зауважень до діяльності застосунку є необґрунтованими». Він наголошує, що рішення регулятора створює прецедент для крипторинку, фактично забороняючи P2P-взаємодію між користувачами.

Груша додав, що компанія виконує операції з криптоактивами, до яких у рішенні НБУ немає зауважень, а операції з фіатними активами виконуються «польським партнером Quicko, яка ліцензована в ЄС та надає послуги резидентам ЄС».

За його словами, «активи користувачів у безпеці». Для клієнтів Trustee Plus нічого не змінюється: реєстрація нових користувачів в Україні була припинена 22 травня.

Trustee Global UAB зареєстрована у реєстрі Литви як оператор обміну віртуальних валют та депозитарних гаманців. Україна займає перше місце за відвідуваністю сайту сервісу, а мобільний застосунок стабільно входить у топ-20 в категорії «Фінанси» в App Store і Play Market: тисячі завантажень з відгуками про простоту використання. Компанія активно просувала продукт на українському ринку – зокрема, через рекламні кампанії з інфлюенсерами.

Контекст

Ринок криптоактивів в Україні наразі немає чіткого регулювання. У вересні Верховна Рада України в першому читанні підтримала законопроєкт № 10225-д про легалізацію ринку віртуальних активів.

Законопроєкт регулює, зокрема, оподаткування віртуальних активів. Загальна ставка податку на прибуток становитиме 18% + 5%, але протягом першого року після виведення у фіат діятиме пільгова ставка 5%. Питання, хто буде регулятором: НБУ чи НКЦПФР, залишається відкритим.

Друге читання потенційно може відбутися вже в листопаді, припускає народна депутатка Ольга Василевська-Смаглюк у коментарі Forbes.

За словами Голови Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данила Гетманцева, перелік питань для доопрацювання залишається значним. Які зміни планують депутати до другого читання та що чекає на інвесторів після ухвалення закону, читайте в матеріалі Forbes Ukraine.