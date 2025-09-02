Офіс генерального прокурора запустив сайт «СтопТиск» для подання скарг від бізнесу на неправомірні дії правоохоронних органів. Про це 2 вересня повідомив генеральний прокурор Руслан Кравченко.

Деталі

Платформа функціонує в тестовому режимі вже два тижні.

«Наша мета – полегшити роботу бізнесу, усунути тиск і забезпечити постійний діалог. Відсутність комунікації – джерело багатьох проблем», – зазначив Кравченко.

Сайт «СтопТиск» дозволяє бізнесменам повідомляти про порушення, автоматично реєструвати звернення та відстежувати їхній розгляд через особистий дашборд.

Доступ до системи здійснюється через сервіс «Дія», що забезпечує верифікацію користувачів і захист даних.

На сайті можна поскаржитися на такі неправомірні дії правоохоронців:

обшуки без судового рішення, понятих чи відеофіксації, а також вилучення чи пошкодження майна з порушенням процедур;

безпідставне вилучення документів, арешт майна чи рахунків, невиконання судових рішень про повернення майна;

затягування досудового розслідування;

неофіційні пропозиції «вирішити питання», у тому числі через посередників;

перешкоджання роботі підприємства чи доступу до майна;

ігнорування порушень акцизного, податкового чи митного законодавства;

застосування сили чи психологічного тиску під час слідчих дій;

надмірні виклики на допити, обмеження права на захист чи розголошення даних розслідування.

Контекст

Наприкінці червня Руслан Кравченко оголосив про реорганізацію департаменту захисту інвестицій, який із 2020 року обробляв скарги бізнесу. «Цей підрозділ мав стати ключовим у захисті прав інвесторів і бізнесу, але не досяг поставлених цілей», – написав він у Telegram. За словами нового генпрокурора, замість ефективної роботи департамент загруз у бюрократії та формальних зустрічах. Кравченко також анонсував запуск чат-бота, який дозволить бізнесу подавати скарги та запити щодо кримінальних проваджень.

До призначення генпрокурором Кравченко з початку 2025 року очолював Державну податкову службу. У червні президент Володимир Зеленський запропонував його кандидатуру на посаду генерального прокурора, вакантну з 29 жовтня 2024 року. 17 червня Верховна Рада затвердила Кравченка, а 21 червня він офіційно вступив на посаду.

Чи зможе Кравченко реформувати Офіс генерального прокурора та забезпечити його незалежність, дізнайтесь у матеріалі Forbes Ukraine.