Пільги на імпорт електромобілів з 2022 року сягнули 36 млрд грн – Держмитслужба

Олександр Пикало /з особистого архіву
Олександр Пикало
Forbes

1 хв читання

Протягом дії чинного пільгового режиму імпорту електромобілів в Україну (з початку 2022 року) сума пільг із ПДВ досягла 36 млрд грн. Про це повідомила Державна митна служба 6 листопада.

  • Зокрема, у 2022 році пільги склали 2,8 млрд грн, у 2023-му – 8,1 млрд грн, у 2024-му – 10,6 млрд грн, а за 10 місяців 2025 року – 14,5 млрд грн. 
  • Серед електромобілів, імпортованих в Україну в 2025 році, лідерами за популярністю стали марки BYD, Volkswagen та Zeekr. Середня вартість одного ввезеного електрокара становить близько $21 000, зазначили в Митній службі.

Найбільше електромобілів надходить із таких країн:

  • Китай – на суму 25 млрд грн за 10 місяців 2025 року;
  • США – 14,8 млрд грн;
  • Німеччина – 11,7 млрд грн.

Українці обирають не лише доступні моделі, а й преміум-сегмент. За даними Митної служби, найдорожчими імпортованими електромобілями 2025 року стали три люксові Rolls-Royce Spectre загальною вартістю 56,4 млн грн, з яких пільги з ПДВ склали 11,2 млн грн.

Контекст 

Верховна Рада у першому читанні підтримала продовження пільг з ПДВ на імпорт електромобілів ще на рік – за поправку проголосували 248 депутатів.

Втім, уряд не включив цю норму до доопрацьованого проєкту держбюджету-2026 для другого читання. Діюче звільнення від ПДВ на ввезення та продаж електрокарів завершується 1 січня 2026 року. 

За три роки повномасштабної війни в Україну імпортовано електромобілів приблизно на $3 млрд, що призвело до втрат бюджету в розмірі 48 млрд грн, за оцінками Forbes Ukraine.

