В течение действия действующего льготного режима импорта электромобилей в Украину (с начала 2022 г.) сумма льгот по НДС достигла 36 млрд грн. Об этом сообщила Государственная таможенная служба 6 ноября.

Подробности

В частности, в 2022 году льготы составили 2,8 млрд грн, в 2023-м – 8,1 млрд грн, в 2024-м – 10,6 млрд грн, а за 10 месяцев 2025 года – 14,5 млрд грн.

Среди электромобилей, импортируемых в Украину в 2025 году, лидерами популярности стали марки BYD, Volkswagen и Zeekr. Средняя стоимость одного ввозимого электрокара составляет около $21 000, отметили в Таможенной службе.

Больше всего электромобилей поступает со следующих стран:

Китай – на сумму 25 млрд грн за 10 месяцев 2025 года;

США – 14,8 млрд грн;

Германия – 11,7 млрд грн.

Украинцы выбирают не только доступные модели, но и премиум-сегмент. По данным Таможенной службы, самыми дорогими импортированными электромобилями 2025 года стали три люксовых Rolls-Royce Spectre общей стоимостью 56,4 млн грн, из которых льготы по НДС составили 11,2 млн грн.

Контекст

Верховная Рада в первом чтении поддержала продление льгот по НДС на импорт электромобилей еще на год – за поправку проголосовали 248 депутатов.

Впрочем, правительство не включило эту норму в доработанный проект госбюджета-2026 для второго чтения. Действующее освобождение от НДС на ввоз и продажу электрокаров завершается 1 января 2026 года.

За три года полномасштабной войны в Украину импортировано электромобилей примерно на $3 млрд, что привело к потерям бюджета в размере 48 млрд грн, по оценкам Forbes Ukraine.