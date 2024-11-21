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Правила бронювання зміняться з 1 грудня. Forbes Ukraine дізнався подробиці

Іра Крицька /з особистого архіву
Іра Крицька
Forbes

1 хв читання

Кабінет міністрів змінить підходи до бронювання працівників від мобілізації з 1 грудня. Нововведення стосуватимуться визначення статусу «критичного» підприємства, урахування рівня зарплат, регіональних та галузевих критеріїв. Про це Forbes Ukraine розповів заступник міністра економіки Віталій Кіндратів. 

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Ключові факти 

  • Зміни вносяться до постанови №76.Текст фіналізується урядом та має бути підписаний найближчим часом, каже заступник міністра економіки Віталій Кіндратів.
  • За новими вимогами, щоб отримати статус «критичного», підприємство має відповідати двом обовʼязковим критеріям, а один може обрати на вибір. Перший обовʼязковий критерій – жодних заборгованостей по сплаті податків
  • Другий – середня зарплата повинна бути не менше 2,5 мінімальних заплат, або 20 000 грн. Зарплата кожного військовозобов’язаного працівника, якого бронює підприємство – також не менше 20 000 грн. «Це дозволить зменшити ризик зловживань, коли компанії працевлаштовують людину заради «тіньової» домовленості про бронювання і платять лише той мінімум, який вимагається», – пояснює Кіндратів. 
  • Третій критерій керівник підприємства обирає самостійно з наявних у постанові №76 регіональних чи галузевих критеріїв. ОВА мають погоджувати свої критерії з Мінекономіки та Міноборони.
  • Більше про це читайте в матеріалі Forbes Ukraine.

Контекст

17 липня уряд запустив новий механізм бронювання через портал «Дія», що значно скоротило час для бронювання співробітників. Це відобразилося на кількості заброньованих. Якщо навесні 2023-го Кабмін надавав статистику про близько 528 000 заброньованих працівників, то зараз цифра втричі більша. «Бронювання мають понад півтора мільйона людей», – розповів Forbes співрозмовник в уряді. 

Уряд на засіданні 8 жовтня погодився з пропозицією Міноборони про проведення до 15 листопада 2024 року аудиту прийняття рішень щодо визначення підприємств, установ та організацій критично важливими для функціонування економіки й забезпечення життєдіяльності населення в особливий період.

20 жовтня на порталі «Дія» зʼявилося повідомлення, що послуга електронного бронювання через «Дію» тимчасово закрита через аудит заброньованих. Чому влада пішла на цей крок і яких змін очікувати бізнесу, читайте в матеріалі Forbes Ukraine.

22 жовтня Кабмін дозволив проводити повторні перевірки підприємств на критичність

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