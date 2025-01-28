Росія атакувала Україну 100 дронами. У Харкові пожежа на підприємстві, в Умані пошкоджено інфраструктурний обʼєкт (фото, відео)

В ніч на 28 січня Росія завдала удару БпЛА по території України, у Харкові під ударом опинилось цивільне підприємство. В результаті обстрілу сталася масштабна пожежа на площі 1500 м кв, повідомляє ДСНС. На Черкащині пошкоджено інфраструктурний обʼєкт, на Київщині – приміщення, в якому був розташований музей ретро-автомобілів. Оновлено . Загалом Росія атакувала Україну 100-ма ударними БпЛА типу «Shahed» і безпілотниками-імітаторами різних типів.

Ключові факти

За даними Повітряних сил, у ніч на 28 січня Росія випустила по Україні 100 ударних БпЛА типу «Shahed» і безпілотники-імітатори різних типів. Станом на 9:30 підтверджено збиття 65 «Shahed» та безпілотників інших типів, ще 28 – локаційно втрачені.

Внаслідок атаки російських БпЛА пошкоджено будівлі приватних підприємств, інфраструктурних об’єктів, багатоквартирні та приватні будинки, автотранспорт.

Внаслідок атаки РФ у Харкові горіли виробничі приміщення підприємства .

. О 02:36 пожежу локалізовали, триває її ліквідація. До ліквідації наслідків залучено понад 80 рятувальників та 20 одиниць техніки ДСНС.

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В Умані на Черкащині внаслідок нічної атаки армії РФ пошкоджений інфраструктурний обʼєкт , повідомила міська голова Ірина Плетньова, пише Суспільне. Енергетики працюють над відновленням електропостачання. За її словами, «Уманьводоканал» працює на генераторах, вода подається в оселі, каналізаційні системи працюють. «Уманьтеплокомуненерго» працює над налагодженням подачі тепла в домівки.

, повідомила міська голова Ірина Плетньова, пише Суспільне. Енергетики працюють над відновленням електропостачання. За її словами, «Уманьводоканал» працює на генераторах, вода подається в оселі, каналізаційні системи працюють. «Уманьтеплокомуненерго» працює над налагодженням подачі тепла в домівки. Одесу вночі теж атакували ворожі БпЛА, відомо про трьох постраждалих, ще одну особу врятовано із заблокованої квартири. Вибуховою хвилею вибиті вікна одного з житлових будинків. На місці працюють міські служби, прибирають наслідки атаки, повідомила ОВА.

В одному з районів міста горіли 10 легкових автомобілів, поруч пошкоджено скління в трьох 9-поверхових житлових будинках.

Фото: Одеська ОВА

Фото: ДСНС Фото: ДСНС Попередній слайд Наступний слайд

На Київщині в чотирьох районах області вночі і ранком рятувальники області працювали на ліквідації наслідків атаки ворожих БПЛА.

Уламки збитої цілі пошкодили приміщення, в якому був розташований музей ретро-автомобілів , повідомив в.о. голови Київської обласної військової адміністрації Микола Калашник. Працівники ДСНС загасили пожежу на площі 600 кв.м. Попередньо, в ангарі знищено 9 транспортних засобів та 27 пошкоджено.

, повідомив в.о. голови Київської обласної військової адміністрації Микола Калашник. Працівники ДСНС загасили пожежу на площі 600 кв.м. Попередньо, в ангарі знищено 9 транспортних засобів та 27 пошкоджено. Наслідки атаки фіксуються ще в трьох районах області. В них пошкоджено 2 приватні будинки, 3 нежитлові приміщення, 3 автомобілі. Постраждалих серед населення немає.

Фото: Микола Калашник Фото: Микола Калашник Фото: ДСНС Фото: ДСНС Фото: ДСНС Фото: ДСНС Попередній слайд Наступний слайд

Контекст

8 січня ворог завдав авіаційного удару по Запоріжжю, зазнали руйнувань багатоповерхові будинки, промисловий об’єкт та інша інфраструктура міста. Уламки влучили в трамвай та маршрутне таксі з пасажирами.

17 січня Росія атакувала Кривий Ріг балістикою, є влучання у житлові будівлі та цивільні обʼєкти. Ввечері у місті завершилися аварійно-рятувальні роботи після російської атаки. Четверо людей загинули, дев’ятеро – постраждали. Пошкоджені чотири багатоповерхівки, 17 приватних будинків, з десяток авто.

18 січня Росія завдала ракетного удару по Києву, троє людей загинули. За даними Повітряних сил ЗСУ, дві збиті балістичні ракети «Іскандер-М»/KN-23 упали в Шевченківському районі міста. Частково зруйновано виробничу будівлю підприємства, пошкоджено будинки, вхід в метро, автомобілі та магістральний водогін, пошкоджено розташовані поруч McDonaldʼs, торговельний комплекс і бізнес-центр.

23 січня Росія двічі атакувала Запоріжжя, внаслідок обстрілу одна людина загинула, 25 поранені. Понад 20 000 абонентів були знеструмлені, ще 17 000 – без теплопостачання.