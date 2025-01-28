Росія атакувала Україну 100 дронами. У Харкові пожежа на підприємстві, в Умані пошкоджено інфраструктурний обʼєкт (фото, відео)

В ніч на 28 січня Росія завдала удару БпЛА по території України, у Харкові під ударом опинилось цивільне підприємство. В результаті обстрілу сталася масштабна пожежа на площі 1500 м кв, повідомляє ДСНС. На Черкащині пошкоджено інфраструктурний обʼєкт, на Київщині – приміщення, в якому був розташований музей ретро-автомобілів. Оновлено. Загалом Росія атакувала Україну 100-ма ударними БпЛА типу «Shahed» і безпілотниками-імітаторами різних типів.
Ключові факти
- За даними Повітряних сил, у ніч на 28 січня Росія випустила по Україні 100 ударних БпЛА типу «Shahed» і безпілотники-імітатори різних типів. Станом на 9:30 підтверджено збиття 65 «Shahed» та безпілотників інших типів, ще 28 – локаційно втрачені.
- Внаслідок атаки російських БпЛА пошкоджено будівлі приватних підприємств, інфраструктурних об’єктів, багатоквартирні та приватні будинки, автотранспорт.
- Внаслідок атаки РФ у Харкові горіли виробничі приміщення підприємства.
- О 02:36 пожежу локалізовали, триває її ліквідація. До ліквідації наслідків залучено понад 80 рятувальників та 20 одиниць техніки ДСНС.
- В Умані на Черкащині внаслідок нічної атаки армії РФ пошкоджений інфраструктурний обʼєкт, повідомила міська голова Ірина Плетньова, пише Суспільне. Енергетики працюють над відновленням електропостачання. За її словами, «Уманьводоканал» працює на генераторах, вода подається в оселі, каналізаційні системи працюють. «Уманьтеплокомуненерго» працює над налагодженням подачі тепла в домівки.
- Одесу вночі теж атакували ворожі БпЛА, відомо про трьох постраждалих, ще одну особу врятовано із заблокованої квартири. Вибуховою хвилею вибиті вікна одного з житлових будинків. На місці працюють міські служби, прибирають наслідки атаки, повідомила ОВА.
- В одному з районів міста горіли 10 легкових автомобілів, поруч пошкоджено скління в трьох 9-поверхових житлових будинках.
- На Київщині в чотирьох районах області вночі і ранком рятувальники області працювали на ліквідації наслідків атаки ворожих БПЛА.
- Уламки збитої цілі пошкодили приміщення, в якому був розташований музей ретро-автомобілів, повідомив в.о. голови Київської обласної військової адміністрації Микола Калашник. Працівники ДСНС загасили пожежу на площі 600 кв.м. Попередньо, в ангарі знищено 9 транспортних засобів та 27 пошкоджено.
- Наслідки атаки фіксуються ще в трьох районах області. В них пошкоджено 2 приватні будинки, 3 нежитлові приміщення, 3 автомобілі. Постраждалих серед населення немає.
Контекст
8 січня ворог завдав авіаційного удару по Запоріжжю, зазнали руйнувань багатоповерхові будинки, промисловий об’єкт та інша інфраструктура міста. Уламки влучили в трамвай та маршрутне таксі з пасажирами.
17 січня Росія атакувала Кривий Ріг балістикою, є влучання у житлові будівлі та цивільні обʼєкти. Ввечері у місті завершилися аварійно-рятувальні роботи після російської атаки. Четверо людей загинули, дев’ятеро – постраждали. Пошкоджені чотири багатоповерхівки, 17 приватних будинків, з десяток авто.
18 січня Росія завдала ракетного удару по Києву, троє людей загинули. За даними Повітряних сил ЗСУ, дві збиті балістичні ракети «Іскандер-М»/KN-23 упали в Шевченківському районі міста. Частково зруйновано виробничу будівлю підприємства, пошкоджено будинки, вхід в метро, автомобілі та магістральний водогін, пошкоджено розташовані поруч McDonaldʼs, торговельний комплекс і бізнес-центр.
23 січня Росія двічі атакувала Запоріжжя, внаслідок обстрілу одна людина загинула, 25 поранені. Понад 20 000 абонентів були знеструмлені, ще 17 000 – без теплопостачання.
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