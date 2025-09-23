В результате вражеских обстрелов 23 сентября было серьезно повреждено отделение «Укрпочты» в городе Татарбунары Одесской области. Об этом сообщил генеральный директор компании Игорь Смелянский.

Подробности

По его информации, ни один из сотрудников не пострадал.

«Сейчас заканчивается оценка повреждений, после чего мы определим, восстанавливать ли это отделение, устанавливать модульное или искать новое помещение», – пояснил он.

Смелянский заверил, что «Укрпочта» оперативно проинформирует клиентов, как только будет принято решение.

Контекст

В ночь с 22 на 23 сентября враг совершил атаку, применив три баллистических ракеты «Искандер-М»/KN-23 и 115 ударных беспилотников типа «Шахед», «Гербера» и других типов, сообщили в Воздушных силах ВСУ. Нападение осуществлялось с направлений: Курск, Орел, Миллерово, Шаталово, Приморско-Ахтарск (РФ) и Гвардейское (временно оккупированная территория Крыма). Около 60 из них были «Шахеды».

Отражение воздушной атаки обеспечивали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы, беспилотные системы и мобильные огневые группы Сил обороны Украины. По предварительным данным, по состоянию на 9:00 противовоздушной обороной было уничтожено или обезврежено 103 вражеских БПЛА в северных, южных и восточных регионах страны.