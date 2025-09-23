В результате вражеских обстрелов 23 сентября было серьезно повреждено отделение «Укрпочты» в городе Татарбунары Одесской области. Об этом сообщил генеральный директор компании Игорь Смелянский.
Подробности
- По его информации, ни один из сотрудников не пострадал.
- «Сейчас заканчивается оценка повреждений, после чего мы определим, восстанавливать ли это отделение, устанавливать модульное или искать новое помещение», – пояснил он.
- Смелянский заверил, что «Укрпочта» оперативно проинформирует клиентов, как только будет принято решение.
Контекст
В ночь с 22 на 23 сентября враг совершил атаку, применив три баллистических ракеты «Искандер-М»/KN-23 и 115 ударных беспилотников типа «Шахед», «Гербера» и других типов, сообщили в Воздушных силах ВСУ. Нападение осуществлялось с направлений: Курск, Орел, Миллерово, Шаталово, Приморско-Ахтарск (РФ) и Гвардейское (временно оккупированная территория Крыма). Около 60 из них были «Шахеды».
Отражение воздушной атаки обеспечивали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы, беспилотные системы и мобильные огневые группы Сил обороны Украины. По предварительным данным, по состоянию на 9:00 противовоздушной обороной было уничтожено или обезврежено 103 вражеских БПЛА в северных, южных и восточных регионах страны.
