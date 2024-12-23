Російські хакери зменшили кількість комбінованих атак на енергосектор – голова Держспецзв’язку

У 2024 році російські хакери зменшили кількість кібератак на український енергосектор у комбінації з більш широкими операціями. Про це в інтерв’ю Forbes розповів голова Держспецзв’язку Олександр Потій.

Ключові факти

«Ми навчилися дуже швидко детектувати такі операції й реагувати на їхню появу. Швидкість відновлення після атак зросла», – каже Потій.

За його словами, такі операції можуть коштувати десятки тисяч доларів. «Можливо, ворог витратив свій інноваційний потенціал і зараз їм потрібно розробити новий інструментарій», – каже голова Держспецзв’язку.

Ключовими цілями атак російських хакерів залишаються енергосектор, нафтогазовий комплекс, логістика, фінансовий сектор, державні установи і телекомунікації, додає Потій.

У команді реагування на кіберінциденти CERT-UA – до 25 осіб. «Порівняно з іншими країнами це показних вище середнього», – каже голова відомства.

Контекст

19 грудня сталася одна з наймасштабніших кібератак на державні реєстри України, повідомила віцепремʼєрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції, міністерка юстиції Ольга Стефанішина.

Через атаку, організовану росіянами, тимчасово припинено роботу Єдиних та Державних реєстрів, які підпорядковуються Мінʼюсту. Метою зловмисників було порушення функціонування критично важливої інфраструктури. За словами Стефанішиної, на першочергове відновлення роботи знадобиться орієнтовно два тижні.

Попри серйозність атаки, витоку персональних даних не підтверджено. Однак, як зазначив в.о. керівника департаменту кібербезпеки СБУ Володимир Карастельов, розслідування триває, і служба наразі не може остаточно спростувати можливість витоку.

Стефанішина запевнила, що всі дані збережено та підлягають відновленню. Реєстри будуть відновлені в повному обсязі, але це потребуватиме часу.

Загалом не працюють понад 60 держреєстрів через кібератаку росіян на Мін’юст. Які наслідки й чим загрожує українцям витік даних, читайте в матеріалі Forbes Ukraine.