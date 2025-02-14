«Быстрое членство, если Путин снова нападет». Сенатор Грэм придумал новую идею относительно Украины и НАТО

Если Украину нельзя взять в НАТО после войны, то должна быть договоренность: Киев быстро становится членом НАТО в случае повторного вторжения России. Такую идею на панели Мюнхенской конференции безопасности 14 февраля высказал сенатор-республиканец Линдси Грэм. На этой неделе Дональд Трамп и представители его команды исключили членство Украины в НАТО, что обострило вопросы гарантий безопасности для Киева. Грэм уже генерировал идеи относительно Украины, которые потом принимал Трамп, в частности, о доступе к полезным ископаемым.

Подробности

Сейчас членство Украины в НАТО исключает несколько членов Альянса, а не только Трамп, сказал Грэм. И членство Украины в НАТО разозлило бы российского диктатора Владимира Путина.

Однако у Грэма есть идея. По его словам, она происходит из книги Трампа «Искусство заключать соглашения».

«Если мы не можем договориться, что они должны быть в НАТО сейчас, можем ли мы договориться, что если будет еще одно вторжение, то украинцы пойдут в НАТО? Пусть Путин возьмет их в НАТО, если этого хочет», – сказал он.

Если бы в 2014-м было такое соглашение, то полномасштабного вторжения не было бы, считает Грэм. «Я думаю, мы дадим Путину понять, что если он когда-нибудь сделает это снова, они [украинцы] очень быстро станут членами НАТО».

Для сдерживания РФ от повторного вторжения нужно также вооружить Украину до зубов, уверен Грэм. «Дать им не несколько, а кучу F-16», – сказал он.

Еще один фактор сдерживания – соглашение между Украиной и США о добыче полезных ископаемых, считает Грэм. Тогда бы в Украине появились американские бизнес-интересы. «Если мы подпишем это соглашение о добыче полезных ископаемых, Путину конец, потому что Трамп будет защищать сделку», – сказал Грэм и выразил уверенность: война закончится так, что больше не повторится.

Грэм хочет, чтобы Путин знал: если РФ снова вторгнется, ее будут ждать очень сильная украинская армия, членство Украины в НАТО, американские бизнес-интересы в Украине и санкции.

Контекст

Грэм считается близким к Трампу сенатором. В книге Боба Вудворда «Страх. Трамп в Белом доме» неоднократно упоминается, как Трамп во время первой каденции мог посреди ночи позвонить Грэму и обратиться за советом или же спрашивать его мнение во время игры в гольф.

Грэм уже генерировал идеи, которые пришлись по душе Трампу. В конце 2023-го – начале 2024 года он был первым голосом на Западе, который предлагал заключить соглашение между Украиной и США об использовании полезных ископаемых Украины. Год спустя Украина и США обсуждают детали такого соглашения.

Министр обороны США Пит Хегсет и президент Дональд Трамп исключили членство Украины в НАТО. По словам Хегсета, гарантии безопасности Украине должна обеспечить Европа.

США никогда не видели Украину в НАТО как при Байдене, так и при Трампе, заявил на Мюнхенской конференции президент Владимир Зеленский. Если Украина не будет в НАТО, то должна построить НАТО в Украине – иметь 1,5-миллионную армию в мирное время, добавил он.