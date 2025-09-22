Співзасновниця та екс-CEO акселератора оборонних стартапів Defence Builder Катерина Безсудна очолила український офіс Tekever – європейського розробника безпілотних авіаційних систем, зокрема, автономних БпЛА із використанням ШІ. Про це йдеться у пресрелізі компанії.

Деталі

Безсудна займатиметься масштабуванням присутності компанії в Україні та розвитком київського офісу, відкритого у квітні 2025 року, йдеться у повідомленні.

Серед завдань співзасновниця акселератора Defence Builder : побудова локальної R&D-команди, а також налагодження взаємодії між кінцевими споживачами в Україні та офісами Tekever в Португалії, Франції та Великій Британії.

: побудова локальної R&D-команди, а також налагодження взаємодії між кінцевими споживачами в Україні та офісами Tekever в Португалії, Франції та Великій Британії. «Сьогодні Україна – це найважливіша у світі лабораторія оборонних інновацій. Tekever працює тут від самого початку повномасштабного вторгнення – ми тестуємо системи на фронті, прислухаємося до відгуків і швидко перетворюємо уроки війни на готові рішення», – зазначив Карл Брю, керівник напряму оборонних програм компанії.

Tekever створює різні типи дронів на базі ШI-платформи, яка поєднує Edge AI, супутниковий зв’язок і хмарні обчислення. Компанія також діє у сфері передових супутникових систем зв’язку та мереж для багатосупутникових місій – зокрема, у створенні міжсупутникових каналів зв’язку (Inter-Satellite Links) та радіочастотних навантажень для спостереження за Землею й дослідження космосу.

Tekever має науково-дослідні, інженерні та виробничі центри в Португалії, Франції та Великій Британії. З 2022 року дрони Tekever підтримують українські підрозділи як у морських операціях у Чорному морі, так і в боях на сході України. Найпопулярніші моделі дронів AR, AR5 та AR3 EVO, що зʼявився у вересня цього року.

У травні компанія стала «єдинорогом», залучивши новий раунд інвестицій. Виробник дронів досяг оцінки понад 1 млрд фунтів стерлінгів (близько $1,25 млрд).

У липні Tekever оголосила про придбання аеропорту Західного Вельсу для зміцнення оборонного потенціалу Великої Британії і НАТО. Tekever працює на цьому обʼєкті з 2023 року, але тепер купила його в межах своєї програми британських інвестицій Overmatch вартістю 400 млн фунтів стерлінгів.

Контекст

Україна перетворилася на одного з світових лідерів у виробництві дронів, особливо в контексті повномасштабної війни з Росією, що триває з 2022 року. Цей успіх є результатом швидкої адаптації, інновацій на базі приватного сектору та державної підтримки, що дозволило компенсувати дефіцит традиційної артилерії та інших озброєнь.

У 2024 році завдяки ініціативам на кшталт платформи Brave1 кількість виробників почала стрімко зростати. У 2024 році виробництво сягнуло 2 млн FPV-дронів та інших типів. Дрони становлять 85% ударів на фронті, дозволяючи компенсувати чисельну перевагу ворога.

У 2025 році виробництво подвоїлося. Міноборони планує закупити 4,5 млн одиниць на суму $2,7 млрд, з яких 96% – вітчизняного виробництва. Цьогоріч Brave1 отримує додаткове фінансування. За даними Мінцифри, на платформі понад 2000 розробників і понад 4600 продуктів.