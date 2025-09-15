Один з найбільших в Україні виробник FPV-дронів Vyriy та компанія «Четвертий Закон» засновника Petcube Ярослава Ажнюка почали масове виробництво автономних дронів. Про це йдеться в повідомленні компанії «Четвертий Закон».

Деталі

Базою для нової лінійки стане дрон Vyriy-10. Безпілотники будуть оснащені модулем донаведення TFL-1.

Інженери «Четвертого Закону» працювали над розробкою модуля TFL-1 близько двох років. Модуль має кодифікацію НАТО, йдеться в повідомленні компанії.

Бортовий комп’ютер із алгоритмами ШІ бере на себе управління дроном після візуальної детекції цілі і може забезпечувати влучання в умовах дії РЕБ.

«Vyriy-10-TFL-1 коштуватиме всього 18 500 грн», – каже засновник Vyriy Олексій Бабенко.

Контекст

Підприємець і голова правління компанії Petcube Ярослав Ажнюк оголосив про запуск розробкою модулів автономності для FPV-дронів «Четвертий Закон» (The Fourth Law) у січні 2024 року. Станом на жовтень 2024-го у стартапу було понад 30 інтеграцій з різними дронами.

Модулі The Fourth Law дають чітке захоплення цілі з дистанції, на яку не працює російський РЕБ, писав радіоексперт Сергій Бескрестнов (Флеш) у Telegram у жовтні 2024-го.

Модуль донаведення компанії TFL-1 інтегрований у дрони понад десятка великих виробників FPV. Також Ажнюк встановлює модулі донаведення TFL-1 на дрони свого виробника безпілотників The Odd Systems – БпАК Лупиніс-10.

Vyriy – українська інженерна компанія, виробник бойових безпілотних комплексів. Засновник компанії – Олексій Бабенко. В 2025 році Бабенко потрапив до списку Forbes 30 до 30.