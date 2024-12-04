Справа премій у «Нафтогазі». ВАКС зобовʼязав Коболєва здати паспорти для виїзду за кордон

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) задовольнив клопотання Спеціалізованої антикорупційної прокуратури і поклав процесуальні обов’язки на ексочільника НАК «Нафтогаз України» Андрія Коболєва у справі про премії за виграш арбітражу у «Газпрома». Про це повідомила пресслужба САП 4 грудня.

Деталі

За рішенням ВАКС, Коболєв зобов’язаний: повідомляти суд про зміну свого місця проживання; утримуватись від спілкування зі свідками у справі; здати всі паспорти для виїзду за кордон.

1 листопада 2024 року прокурор САП звернувся до суду із клопотанням про продовження строку дії процесуальних обов’язків, покладених на обвинуваченого у зв’язку із застосуванням до нього запобіжного заходу у вигляді застави в розмірі 107 млн грн.

Проте наступні судові засідання, на яких суд мав розглянути вказане клопотання, а саме 5 та 8 листопада, не відбулись за ініціативою суду. Через це строк дії процесуальних обов’язків закінчився 12 листопада 2024 року, зазначається у повідомленні.

САП направила до ВАКС листи з вимогою розглянути клопотання про продовження запобіжного заходу до закінчення його строку. Проте додаткове засідання так і не було призначено, зазначила прокуратура.

ВАКС не продовжив обовʼязки ексголові «Нафтогазу» і дозволив йому виїхати за кордон, повідомив 20 листопада Центр протидії корупції. Коментуючи цю інформацію, Коболєв заявив, що, попри завершення обовʼязків, тікати не збирається.

Контекст

У 2018 році «Нафтогаз» переміг російський «Газпром» у Стокгольмському арбітражі, як тоді писав Financial Times, у «чотирирічній епічній битві». «Газпром» вимагав від України компенсацію за розрив контракту на закупівлю газу у майже $80 млрд, або дві третини ВВП України на той час. Зустрічні вимоги України вдвічі скромніші – близько $40 млрд недоотриманого доходу за транзит російського газу.

Результат спору – $4,6 млрд на користь України. $2,9 млрд Росія виплатила наприкінці 2019-го, решта – зарахована як оплата за спожитий, але не оплачений Україною російський газ.

У квітні 2018-го наглядова рада «Нафтогазу» проголосувала за преміювання цих співробітників у $46 млн, або 1% від суми виграшу, тобто від $4,6 млрд. Премія Коболєва – $22,4 млн, або 609,3 млн грн за середньорічним курсом 2018-го.

Екскерівник «Нафтогазу» Андрій Коболєв майже рік не зʼявлявся в Україні. Повернувшись, отримав від НАБУ і САП підозру у розкраданні понад 229 млн грн – частини премії за перемогу над «Газпромом» у Стокгольмському арбітражі. Коболєву загрожує від 7 до 12 років позбавлення волі.

Слідство вважає, що Коболєв незаконно себе преміював. Нормативно визначений розмір таких виплат для Коболєва не міг перевищувати 37,48 млн грн, заявляло НАБУ. При цьому Бюро не вказувало, де саме прописаний цей норматив.

23 січня 2023 року ВАКС відмовив прокурору в обранні запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави в 365 млн грн.

1 березня Апеляційна палата ВАКС призначила Коболєву заставу у розмірі 229 млн грн. У вересні слідчий суддя ВАКС зняв браслети з Коболєва та зменшив удвічі заставу до 107 млн грн.

Детальний розбір обвинувачень проти ексочільника «Нафтогазу» читайте тут.