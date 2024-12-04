Дело премий в «Нафтогазе». ВАКС обязал Коболева сдать паспорта для выезда за границу

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) удовлетворил ходатайство Специализированной антикоррупционной прокуратуры и возложил процессуальные обязанности на экс-главу НАК «Нафтогаз Украины» Андрея Коболева по делу о премиях за выигрыш арбитража у «Газпрома». Об этом сообщила пресс-служба САП 4 декабря.

Подробности

По решению ВАКС, Коболев обязан: уведомлять суд об изменении своего места жительства; воздерживаться от общения со свидетелями по делу; сдать все паспорта для выезда за границу.

1 ноября 2024 года прокурор САП обратился в суд с ходатайством о продлении срока действия процессуальных обязанностей, возложенных на обвиняемого в связи с применением к нему меры пресечения в виде залога в размере 107 млн грн.

Однако следующие судебные заседания, на которых суд должен рассмотреть указанное ходатайство, а именно 5 и 8 ноября, не состоялись по инициативе суда. Поэтому срок действия процессуальных обязанностей истек 12 ноября 2024 года, отмечается в сообщении.

САП направила в ВАКС письма с требованием рассмотреть ходатайство о продлении меры пресечения до истечения его срока. Однако дополнительное заседание так и не было назначено, отметила прокуратура.

ВАКС не продлил обязанности экс-главе «Нафтогаза» и разрешил ему уехать за границу, сообщил 20 ноября Центр противодействия коррупции. Комментируя эту информацию, Коболев заявил, что, несмотря на завершение обязанностей, бежать не собирается.

Контекст

В 2018 году «Нафтогаз» победил российский «Газпром» в Стокгольмском арбитраже, как тогда писал Financial Times, в «четырехлетнем эпическом сражении». «Газпром» требовал от Украины компенсацию за разрыв контракта на закупку газа почти в $80 млрд, или две трети ВВП Украины в то время. Встречные требования Украины вдвое более скромные – около $40 млрд недополученного дохода за транзит российского газа.

Результат спора – $4,6 млрд в пользу Украины. $2,9 млрд Россия выплатила в конце 2019-го, остальные – зачислены как оплата за потребленный, но не оплаченный Украиной российский газ.

В апреле 2018 года наблюдательный совет «Нафтогаза» проголосовал за премирование этих сотрудников в $46 млн, или 1% от суммы выигрыша, то есть от $4,6 млрд. Премия Коболева – $22,4 млн, или 609,3 млн грн по среднегодовому курсу 2018-го.

Экс-глава «Нафтогаза» Андрей Коболев почти год не появлялся в Украине. Вернувшись, получил от НАБУ и САП подозрение в хищении более 229 млн грн – части премии за победу над «Газпромом» в Стокгольмском арбитраже. Коболеву грозит от 7 до 12 лет лишения свободы.

Следствие считает, что Коболев незаконно себя премировал. Нормативно определенный размер таких выплат для Коболева не мог превышать 37,48 млн грн, заявляло НАБУ. При этом Бюро не указывало, где именно прописан этот норматив.

23 января 2023 года ВАКС отказал прокурору в избрании меры пресечения в виде заключения под стражу с альтернативой залога в 365 млн грн.

1 марта Апелляционная палата ВАКС назначила Коболеву залог в размере 229 млн грн. В сентябре следственный судья ВАКС снял браслеты из Коболева и уменьшил вдвое залог до 107 млн грн.

Подробный разбор обвинений против экс-главы «Нафтогаза» читайте здесь.