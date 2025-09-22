Адміністрація президента США Дональда Трампа розглядає «усі варіанти» підтримки Аргентини, яка опинилася у вирі валютної та боргової турбулентності, заявив міністр фінансів США Скотт Бессент. Це стало сигналом підтримки для президента-лібертаріанця Хав’єра Мілея, близького союзника Трампа, пише FT.
Деталі
- Допомога США може включати викуп аргентинської валюти чи державних облігацій спеціальним фондом, підконтрольним Мінфіну США, йдеться в дописі Бессента на X.
- Він назвав Аргентину «системно важливим союзником США у Латинській Америці» та підкреслив готовність Вашингтона використати всі доступні інструменти для стабілізації ситуації.
- Центробанк Аргентини за три дні витратив $1,1 млрд, аби захистити валютний коридор. Доларові облігації країни різко подешевшали, проте після заяв Бессента частково відіграли падіння: папери з погашенням у 2029-му та 2035-му роках піднялися на 6–7 центів. Індекс Merval у доларовому вимірі зріс більш ніж на 9% у понеділок, хоча від початку року він залишається в мінусі на 49%.
- Фінансовий тиск на Аргентину посилився після того, як партія Мілея несподівано погано виступила на виборах у провінції Буенос-Айрес – ключовому регіоні перед жовтневими парламентськими виборами. Це викликало сумніви інвесторів у політичній стійкості президента та його здатності просувати радикальні реформи. Додатково кризу заглибили корупційні скандали, поразки в парламенті та розчарування темпами економічних змін.
- Аргентина вже використала $20 млрд фінансування від МВФ цього року, і тепер на неї припадає майже половина всіх кредитів фонду у світі. Щоб підсилити резерви, уряд тимчасово скасував великі експортні податки на зерно, сподіваючись на зростання валютних надходжень.
Контекст
Аргентина десятиліттями страждає від циклів гіперінфляції, дефолтів і валютних криз. Мілей після перемоги на виборах у 2024 році запровадив радикальні реформи «шокової терапії»: замороження грошової маси, скорочення державних видатків на 30%, масові звільнення в державному секторі та скасування субсидій на електроенергію й транспорт. Ці заходи дозволили знизити інфляцію до 1,5% у липні 2025 року, але країна продовжує страждати від глибокої рецесії та зростання бідності.
Хавʼєр Мілей, лібертаріанець із «бензопилою» як символом скорочення держави, з самого початку своєї кампанії в 2023 році відкрито захоплювався Трампом, називаючи його «великим президентом» і моделлю для економічних реформ.
Трамп, у свою чергу, неодноразово називав Мілея своїм «найулюбленішим президентом», підкреслюючи його «неймовірну роботу» в Аргентині та адаптуючи слоган «Make Argentina Great Again» (MAGA) для Латинської Америки.
Їхня перша особиста зустріч відбулася в лютому 2024 року на Конференції консервативних політичних дій (CPAC) у Вашингтоні, де Мілей, щойно обраний президент Аргентини, публічно обійняв Трампа на сцені та виголосив лекцію про австрійську школу економіки, адаптовану до аудиторії Трампа.
Трамп відповів компліментами: «Ти робиш чудову роботу, я пишаюся тобою». Після перемоги Трампа в листопаді 2024-го Мілей став першим іноземним лідером, з яким він поговорив по телефону, розмова тривала 15 хвилин, і Трамп знову назвав Мілея «своїм улюбленим президентом». Більше про те, хто такий Мілей.
