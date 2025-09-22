Forbes Digital підписка
Трамп готов спасать Милея: США обещают Аргентине поддержку для стабилизации валютного рынка

Юрий Тарасовский /Артем Галкин для Forbes Ukraine
Юрий Тарасовский
Forbes

2 хв читання

Президент Аргентины Хавьер Милей /Getty Images

Президент Аргентины Хавьер Милей Фото Getty Images

Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает «все варианты» поддержки Аргентины, оказавшейся в водовороте валютной и долговой турбулентности, заявил министр финансов США Скотт Бессент. Это стало сигналом поддержки для президента-либертарианца Хавьера Милея, близкого союзника Трампа, пишет FT.

  • Помощь США может включать выкуп аргентинской валюты или государственных облигаций специальным фондом, подконтрольным Минфину США, говорится в сообщении Бессента на X.
  • Он назвал Аргентину «системно важным союзником США в Латинской Америке» и подчеркнул готовность Вашингтона использовать все доступные инструменты для стабилизации ситуации.
  • Центробанк Аргентины за три дня потратил $1,1 млрд, чтобы защитить валютный коридор. Долларовые облигации страны резко подешевели, однако после заявлений Бессента частично отыграли падение: бумаги с погашением в 2029-м и 2035-м годах поднялись на 6-7 центов. Индекс Merval в долларовом исчислении вырос более чем на 9% в понедельник, хотя с начала года он остается в минусе на 49%.
  • Финансовое давление на Аргентину усилилось после того, как партия Милея неожиданно плохо выступила на выборах в провинции Буэнос-Айрес – ключевом регионе перед парламентскими октябрьскими выборами. Это вызывало сомнения инвесторов в политической стойкости президента и его способности продвигать радикальные реформы. Дополнительно кризис усугубили коррупционные скандалы, поражения в парламенте и разочарование темпами экономических изменений.
  • Аргентина уже использовала $20 млрд финансирования от МВФ в этом году, и теперь на нее приходится почти половина всех кредитов фонда в мире. Чтобы усилить резервы, правительство временно отменило крупные экспортные налоги на зерно в надежде на рост валютных поступлений.

Контекст

Аргентина десятилетиями страдает от циклов гиперинфляции, дефолтов и валютных кризисов. Милей после победы на выборах в 2024 году ввел радикальные реформы «шоковой терапии»: замораживание денежной массы, сокращение государственных расходов на 30%, массовые увольнения в государственном секторе и отмену субсидий на электроэнергию и транспорт. Эти меры позволили снизить инфляцию до 1,5% в июле 2025 года, но страна продолжает страдать от глубокой рецессии и роста бедности.

Хавьер Милей, либертарианец с «бензопилой» как символом сокращения государства, с самого начала своей кампании в 2023 году открыто увлекался Трампом, называя его «великим президентом» и моделью для экономических реформ.

Трамп, в свою очередь, неоднократно называл Милея своим «любимым президентом», подчеркивая его «невероятную работу» в Аргентине и адаптируя слоган «Make Argentina Great Again» (MAGA) для Латинской Америки.

Их первая личная встреча состоялась в феврале 2024 года на Конференции консервативных политических действий (CPAC) в Вашингтоне, где Милей, только что избранный президент Аргентины, публично обнял Трампа на сцене и выступил с лекцией об австрийской школе экономики, адаптированной к аудитории Трампа.

Трамп ответил комплиментами: «Ты делаешь отличную работу, я горжусь тобой». После победы Трампа в ноябре 2024 года Милей стал первым иностранным лидером, с которым он поговорил по телефону, разговор длился 15 минут, и Трамп снова назвал Милея «своим любимым президентом». Больше о том, кто такой Милей.

