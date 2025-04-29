Трамп шукає привід для виходу з мирних переговорів – FT

Європейські та українські посадовці побоюються, що президент США Дональд Трамп може вийти з переговорів про припинення війни Росії проти України, використавши будь-який незначний прогрес як привід заявити, що його місію виконано, пише FT .

Деталі

Трамп шукає будь-який прорив до кінця тижня, коли минають його перші 100 днів на посаді, навіть якщо це не призведе до довгострокового миру, розповіли видання чотири співрозмовники.

За даними джерел, чиновники у США «почали турбуватися, що переговори з Росією ні до чого не призведуть», і висувають пропозиції щодо угоди, яку можна укласти в стислі терміни, встановлені Трампом.

Президент США створює ситуацію, щоб мати виправдання для відходу, залишивши Україну та Європу розбиратися самостійно, зазначив європейський посадовець.

Українські чиновники занепокоєні, що Трамп може припинити дипломатичні зусилля. Київ готується до того, щоб діяти самотужки: збільшує власне виробництво зброї та активізував переговори із союзниками в Європі про майбутню допомогу.

Контекст

19 квітня Трамп заявив, що США вийдуть із переговорного процесу щодо врегулювання війні Росії проти України, якщо сторони «ускладнюватимуть» завершення війни.

26 квітня у Римі, перед церемонією прощання з Папою Франциском, відбулася зустріч Трампа з Зеленським. Лідери поспілкувалися у Базиліці Святого Петра протягом приблизно 15 хвилин і домовилися продовжити діалог. У Білому домі охарактеризували переговори як «дуже продуктивні».

Зеленський назвав зустріч із Трампом «дуже символічною» та такою, що може стати «історичною». Зокрема, обговорювалося питання повного припинення вогню. Це була перша особиста зустріч лідерів після їхньої суперечки в Овальному кабінеті у лютому.

Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що тиждень із 28 квітня до 4 травня стане «критично важливим» для переговорів щодо російсько-української війни.