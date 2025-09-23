Швейцарський банк UBS погодився виплатити €835 млн в межах врегулювання багаторічного розслідування щодо допомоги заможним клієнтам уникати оподаткування. Про це йдеться в повідомленні банку 23 вересня. Справа стосується діяльності UBS у Франції з 2004 по 2012 рік.

Деталі

UBS AG погодився сплатити штраф у розмірі 730 млн євро та 105 млн євро як компенсацію цивільних збитків французькій державі.

У 2023 році Верховний суд Франції остаточно підтвердив попереднє рішення Апеляційного суду Парижа, яке визнало UBS винним у незаконному залученні клієнтів та відмиванні грошей при обтяжуючих обставинах, але направив питання про розмір фінансового штрафу та цивільних збитків на повторний розгляд до нижчого суду.

UBS зазначив, що у нього є резерви для покриття всіх виплат у рамках цієї справи. «Врегулювання цієї давньої справи відповідає намірам UBS вирішувати подібні питання в найкращих інтересах усіх зацікавлених сторін», – додали в банку.

Контекст

UBS звинувачували в активному пошуку заможних французьких клієнтів на території Франції без належної ліцензії. Банк використовував заходи, такі як культурні та спортивні події, для встановлення контактів. За даними слідства, UBS створив систему, яка допомагала клієнтам приховувати активи від французької податкової служби через незадекларовані рахунки в Швейцарії. Це включало складні схеми для уникнення оподаткування.

У березні 2025 року французький суд оштрафував UBS на 75 000 євро за моральне переслідування двох викривачів, які повідомили про схеми ухилення від сплати податків. Один із них, Ніколя Форісьє, колишній керівник внутрішнього аудиту, отримав 50 000 євро компенсації. Це була перша в історії Франції справа, коли викривач домігся засудження свого роботодавця за переслідування.

Банк зберіг ліцензію на діяльність у Франції.

У першому кварталі 2024 року UBS наростив чистий прибуток на 71%. При цьому експерти очікували на її зниження. Чистий прибуток у січні – березні становив $1,76 млрд порівняно з $1,03 млрд за аналогічний період попереднього року. У четвертому кварталі 2023 року UBS зафіксував чистий збиток у $279 млн.

Операційні витрати банку підвищилися на 42%, до $10,3 млрд, здебільшого через консолідацію витрат Credit Suisse. Витрати на його інтеграцію у першому кварталі перевищили $1 млрд.

У травні 2024 року UBS завершив поглинання свого колишнього конкурента Credit Suisse. У серпні UBS погодився виплатити $300 млн у межах врегулювання справи, яка стосується зобов’язань Credit Suisse перед Мінʼюстом США.