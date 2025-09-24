За перші вісім місяців Україна імпортувала 14 900 т свіжої та мороженої свинини, що майже у вісім разів перевищує показник за аналогічний період 2024 року, встановивши рекорд за останні три роки. Про це йдеться у повідомленні Українського клубу аграрного бізнесу від 24 вересня.
Деталі
- У серпні обсяг імпорту склав 4600 т, що на 48% більше, ніж у липні. Найвищі показники імпорту зафіксовано в липні та серпні – загалом 7700 т. За перші два тижні вересня додатково ввезли 3200 т.
- Експерти прогнозують, що до кінця 2025 року імпорт може перевищити 25 000 т, з основним акцентом на другій половині року.
- Основними постачальниками свинини до України залишаються Данія, Польща та Нідерланди.
- Зростання імпорту зумовлене зменшенням поголів’я свиней до 4,5 млн голів взимку, зокрема в приватних господарствах, що спричинило дефіцит м’яса та зростання цін на внутрішньому ринку.
- У вересні ціни на свиней живою вагою досягали 98–100 грн/кг, що на 34% вище, ніж на початку року, і на 60% більше, ніж у вересні 2024 року.
- Натомість у країнах ЄС ціни на свинину знизилися, що сприяло економічній вигоді імпорту для України.
Контекст
На 1 вересня поголів’я свиней в Україні склало 4,8 млн, що на 5% менше порівняно з минулим роком, але на 7% більше, ніж у січні, наводить дані Держстат. Незважаючи на зростання на 330 000 голів з початку року, пропозиція на ринку залишається обмеженою. Основне відновлення спостерігається в секторі підприємств, які нині утримують 65% загального поголів’я.
