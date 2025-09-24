За первые восемь месяцев Украина импортировала 14900 т свежей и мороженой свинины, что почти в восемь раз превышает показатель за аналогичный период 2024 года, установив рекорд за последние три года. Об этом говорится в сообщении Украинского клуба аграрного бизнеса от 24 сентября.

Подробности

В августе объем импорта составил 4600 т, что на 48% больше, чем в июле. Самые высокие показатели импорта зафиксированы в июле и августе – всего 7700 т. За первые две недели сентября дополнительно было ввезено 3200 т.

Эксперты прогнозируют, что к концу 2025 года импорт может превысить 25 000 т, с акцентом на второй половине года.

Основными поставщиками свинины в Украину остаются Дания, Польша и Нидерланды.

Рост импорта обусловлен уменьшением поголовья свиней до 4,5 млн голов зимой, в частности в частных хозяйствах, что повлекло за собой дефицит мяса и рост цен на внутреннем рынке.

В сентябре цены на свиней в живом весе достигали 98–100 грн/кг, что на 34% выше, чем в начале года, и на 60% больше, чем в сентябре 2024 года.

В странах ЕС цены на свинину снизились, что способствовало экономической выгоде импорта для Украины.

Контекст

На 1 сентября поголовье свиней в Украине составило 4,8 млн, что на 5% меньше по сравнению с прошлым годом, но на 7% больше, чем в январе, приводит данные Госстат. Несмотря на рост на 330 000 голов с начала года, предложение на рынке остается ограниченным. Основное восстановление наблюдается в секторе предприятий, которые ныне содержат 65% общего поголовья.