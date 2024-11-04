Украина подписала соглашения с Всемирным банком почти на $600 млн в рамках новой программы поддержки бизнеса

Украина договорилась с Всемирным банком о реализации новой программы почти на $600 млн для поддержки малого и среднего бизнеса, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль. Соответствующие соглашения с банком подписали Минфин и Минэкономики.

Ключевые факты

Согласно сообщению, речь идет о новом проекте «Устойчивое, инклюзивное и экологически сбалансированное предпринимательство» (RISE).

Он направлен на поддержку малого и среднего бизнеса, зеленый переход, улучшение бизнес-среды, цифровизации и содействие выходу на новые рынки.

Проект рассчитан до 2027 года, а общая запланированная сумма программы – более $1 млрд.

«Это существенно усилит украинскую экономику и укрепит украинский малый и средний бизнес для противодействия современным вызовам», – сообщил глава правительства.

Контекст

Программа RISE является частью деятельности Всемирного банка, направленной на поддержку Украины и украинских компаний в условиях постоянных обстрелов, отключений электроэнергии и дефицита рабочей силы.

Программа является частью пакета международной поддержки Украины для удовлетворения ее финансовых потребностей в 2024 году. Другие текущие проекты предполагают экстренное финансирование в сферах здравоохранения, транспорта, энергетики, в жилищном секторе и сельском хозяйстве.

Группа Всемирного банка способствовала привлечению более $50 млрд в поддержку Украины, включая обязательства и гарантии доноров из таких стран, как: США, Япония, Великобритания, Норвегия, Нидерланды и другие.