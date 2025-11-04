Європейська комісія зазначає, що Україна, попри російську агресію, демонструє непохитну відданість європейській інтеграції, завершивши скринінг та досягнувши значного прогресу в ключових реформах. Про це йдеться в повідомленні Єврокомісії, оприлюдненому 4 листопада разом із доповіддю про поступ країн-кандидатів на членство в ЄС.

Деталі

Щорічний документ, відомий як «Пакет розширення», оцінює досягнення 10 країн-кандидатів: Чорногорії, Албанії, України, Молдови, Сербії, Північної Македонії, Боснії і Герцеговини, Косова, Туреччини та Грузії.

Стосовно України, в ЄК наголосили схвалення дорожніх карт щодо верховенства права, державного управління, демократичних інституцій та плану дій із захисту національних меншин.

«Україна виконала вимоги для відкриття трьох кластерів: першого (основи), шостого (зовнішні відносини) та другого (внутрішній ринок). Комісія розраховує на виконання умов для решти кластерів і працює над тим, щоб Рада ЄС змогла відкрити їх усі до кінця року», – заявили в Єврокомісії.

У пресрелізі також зазначено амбітну мету українського уряду – попередньо завершити переговори про вступ до 2028 року. «Комісія підтримує цю ціль, але наголошує на необхідності прискорення реформ, особливо в базових сферах, зокрема верховенства права», – ідеться в документі.

Щодо самого Пакету розширення, в ЄК наголосили: документ «підтверджує високий пріоритет політики розширення для ЄС і дедалі більшу реальність приєднання нових членів». «Послідовність і принцип заслуг залишаються ключовими для успішного вступу», – наголосили в Комісії.

Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн прокоментувала: «Ми як ніколи віддані втіленню розширення в життя. Більший Союз – це сильніша Європа на світовій арені. Але процес має ґрунтуватися на заслугах».

За її словами, пакет містить конкретні рекомендації для всіх партнерів. «Вступ до ЄС – унікальна пропозиція: мир, процвітання, солідарність. З правильними реформами та політичною волею кожен може її реалізувати», – переконана президент ЄК.

Контекст

28 лютого 2022 року, на п’ятий день повномасштабного вторгнення Росії, Україна подала заявку на вступ до Європейського Союзу. 17 червня Єврокомісія рекомендувала надати Україні статус кандидата та європейську перспективу, а 23 червня 2022 року це рішення було офіційно схвалено.

Процес вступу до ЄС є тривалим, багатоступеневим і зазвичай триває понад 10 років. Останньою до Союзу приєдналася Хорватія, яка стала членом у 2013 році після десятирічних переговорів.

У 2025 році Україна планує відкрити всі шість переговорних кластерів, кожен з яких охоплює окремий блок законодавства, що потребує узгодження з нормами ЄС. Для відкриття кожного кластера необхідна одностайна згода всіх 27 держав-членів.