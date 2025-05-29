Україна закликає Росію негайно передати меморандум про припинення вогню і не зривати переговори в Стамбулі. Позицію Києва озвучили переговорники – міністр оборони Рустем Умєров і міністр закордонних справ Андрій Сибіга після заяви російської сторони про можливі переговори 2 червня в Стамбулі.

Деталі

Умєров заявив, що Україна вже передала Росії документ із власною позицією щодо припинення вогню після переговорів 16 травня. Він наголосив, що Москва досі не надала свій меморандум, хоча мала це зробити раніше.

«Російська сторона має ще щонайменше чотири дні до вильоту, щоб передати нам для опрацювання їхній документ. Дипломатія повинна бути змістовною, а нова зустріч повинна мати результат», – зазначив Умєров, підтвердивши готовність України до повного припинення вогню.

Сибіга закликав Росію негайно передати меморандум: «Навіщо чекати понеділка? Якщо росіяни нарешті виробили свій «меморандум» – після десяти днів роздумів та ударів проти України – його можна одразу передати нам». Він наголосив, що лише підготовлена зустріч може принести результат, і сподівається, що Росія не зірве переговори.

Контекст

28 травня Росія запропонувала Україні провести другий раунд прямих переговорів у Стамбулі 2 червня. У заяві голови МЗС Сергія Лаврова йдеться, що Москва підготувала меморандум, у якому викладено її бачення «всіх аспектів надійного подолання першопричин кризи».

16 травня у Стамбулі відбулися перші з 2022 року прямі переговори між Україною та Росією, які тривали трохи більше години. За даними ЗМІ, Росія вимагала виведення українських військ із певних територій для припинення вогню, погрожуючи окупувати Харківську та Сумську області.

Міністр оборони України Рустем Умєров повідомив, що сторони обговорили обмін полоненими у форматі «1000 на 1000» та питання припинення вогню.

19 травня президент США Дональд Трамп провів переговори з Володимиром Путіним, Володимиром Зеленським та європейськими лідерами. Після розмови Путін заявив, що РФ працюватиме над меморандумом із Україною про припинення вогню.

28 травня президент Володимир Зеленський заявив, що РФ затягує підготовку меморандуму.