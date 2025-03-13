Українці витрачають більше на їжу та ліки, але магазини відвідують рідше. Головне з дослідження Deloitte Ukraine

Третина українців збільшила витрати на продукти харчування та медикаменти, водночас частота покупок знизилася, йдеться у щорічному дослідженні Deloitte Ukraine про споживчу поведінку. Найменш ощадлива молодь віком 18–27 років, які стали рідше економіти на одязі, готовій їжі та дозвіллі.