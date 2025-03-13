Українці витрачають більше на їжу та ліки, але магазини відвідують рідше. Головне з дослідження Deloitte Ukraine

Третина українців збільшила витрати на продукти харчування та медикаменти, водночас частота покупок знизилася, йдеться у щорічному дослідженні Deloitte Ukraine про споживчу поведінку. Найменш ощадлива молодь віком 18–27 років, які стали рідше економіти на одязі, готовій їжі та дозвіллі.
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Деталі
- Попит на лікарські засоби продовжує зростати – 24% українців купували їх у 2024 році частіше, ніж роком раніше, випливає з даних Deloitte Ukraine.
- Витрати на продукти харчування теж збільшилися: середній чек зріс на 19% в офлайні та на 18% в онлайні порівняно з довоєнним періодом.
- Загалом 37% опитаних заявили, що витрачають більше на продукти та медикаменти.
- Найбільш помітне скорочення – у сегменті дитячих товарів, де 39% опитаних зазначили, що стали купувати їх рідше. Водночас дитячі товари разом з продукцією для домашніх улюбленців і готовою їжею потрапили до категорії, на який українці економлять найменше.
- Найменше ощадливість помітна серед молоді: українці віком 18–27 років стали рідше економити на одязі (61%), готовій їжі (57%), дозвіллі (57%), косметиці (51%) та продуктах харчування (56%). Зміни помітні в усіх регіонах.
- Середній чек на онлайн-покупки продовольчих товарів серед молоді 18-27 років зріс на 90%. В онлайн-магазинах найпопулярніші категорії: електроніка (17%), косметика (15%), одяг і взуття (15%).
- Покупці віком 43-57 років частіше купують в офлайні, де середній чек виріс на 45%.
- Вперше Deloitte Ukraine досліджував купівельну поведінку щодо книжок: кожен третій українець купує їх в інтернет-магазинах раз на два місяці, витрачаючи в середньому 1028 грн за одну покупку.
- «62% українців уникають компаній, які продовжують працювати в Росії, а для 55% опитаних важливо, щоб бізнес підтримував ЗСУ», – зазначає керівник галузевої групи з ритейлу та оптової дистрибуції Deloitte Ukraine Олександр Ямпольський.
Контекст
Deloitte проводить щорічні дослідження споживацької поведінки в Україні з 2019 року. Після початку повномасштабної війни українці стали уважніше ставитися до витрат, віддаючи перевагу базовим товарам та підтримці соціально відповідального бізнесу.
Онлайн-шопінг набуває популярності, але традиційні магазини залишаються основним каналом закупівель для більшості категорій товарів.
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