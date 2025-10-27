Через високий рівень споживання електроенергії та хмарну погоду в Україні 27 жовтня були змушені запровадити графіки аварійних відключень, які згодом будуть переведені на погодинний режим. Про це в ефірі телемарафону розповів глава «Укренерго» Віталій Зайченко.

Деталі

За його словами, обмеження стосуватимуться лише годин пікового навантаження: з 10:00 до 12:00 та з 15:00 до 19:00. В інший час електропостачання планується забезпечувати без обмежень.

«Ми не плануємо обмежувати споживачів протягом усієї доби. Є лише періоди дефіциту потужності системи», – пояснив Зайченко.

Початкові графіки обмежень для промисловості виявилися неефективними, оскільки не враховували підвищене споживання через хмарну погоду, сказав глава «Укренерго».

Зранку понеділка, 27 жовтня, в Україні було запроваджено аварійні відключення світла. Однак згодом регіони почали повертати до погодинної відсутності електроенергії обсягом від 1 до 2,5 черги.

Контекст

Спочатку графіки погодинних відключень були застосовані лише в Чернігівській області, а після масованих атак РФ на енергосистему 10 жовтня відключення стосувалися переважно промисловості.

У ніч із 21 на 22 жовтня російські війська здійснили масовану атаку на енергетичну інфраструктуру України. Зокрема, в Одеській області росіяни атакували Ізмаїл, завдавши пошкоджень енергетичним та портовим об’єктам. Для атаки РФ використала 405 ударних безпілотників, 11 балістичних, девʼять крилатих, чотири аеробалістичні та чотири керовані авіаційні ракети. За попередньою інформацією Повітряних сил, протиповітряна оборона знищила або придушила 349 повітряних цілей.

Графіки для населення почали вводити 22 жовтня.