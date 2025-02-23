Уряд продовжить процедуру перебронювання до 31 березня

Уряд продовжить процедуру перебронювання та визнання підприємств критичними до 31 березня. Про це під час пресконференції «Україна Рік-2025» повідомили премʼєр-міністр Денис Шмигаль та перша віцепремʼєрка Юлія Свириденко, передає кореспондент Forbes.

Ключові факти

Обговорюємо продовження цього терміну для того, щоб підприємства, які підпадають під критерії за обсягом прибутків та рівнем оплати праці могли забронюватися, каже Свириденко. «Бронювання продовжується і воно працює», – додала вона.

праці могли забронюватися, каже Свириденко. «Бронювання продовжується і воно працює», – додала вона. Державні реєстри Мінʼюсту були під кібератакою і до даних понад двадцять днів не було доступу, нагадав Шмигаль. «Майже місяць [відведений для перебронювання] випав через форс-мажорні обставини», – додав премʼєр.

Контекст

29 січня бізнес закликав продовжити чинні бронювання і збільшити термін на оновлення критичності.

З 1 грудня 2024 року уряд ввів нові вимоги до бронювання співробітників від мобілізації. Зміни оприлюднені в постанові Кабміну №1332 від 23 листопада. Усі бронювання тепер здійснюватимуться через «Дію».

Причина зміни правил – аудит «заброньованих» підприємств, який понад місяць проводило Міністерство оборони.

З 1 грудня, для того щоб бронювати своїх працівників, підприємство повинно отримати або оновити свою критичну важливість за новими обов’язковими критеріями. У бізнесу є на це час – до кінця лютого 2025 року. Уряд передбачив для підприємств із діючою критичністю можливість бронювати до 28 лютого 2025 року нових працівників або у разі завершення бронювання діючих працівників. За цей час підприємства зможуть пройти процедуру і після отримання нової критичності – бронювати працівників на строк до 12 місяців.

24 грудня через кібератаку уряд автоматично подовжив діючі бронювання від мобілізації на один місяць, але не довше ніж до 28 лютого 2025 року.