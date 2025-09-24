Деталі

«Відтепер майже весь процес – від подання заявки до апеляції – можна пройти онлайн. Винятком є лише виїзна перевірка, яка проводитиметься на місці», – повідомила Свириденко.

За її словами, для операторів та сертифікаційних органів створено окремі онлайн-кабінети, які забезпечують швидкий обмін документами та коментарями. Кожен етап процесу має чітко визначені терміни, а мінімальний період для проходження сертифікації становить один місяць.

Наразі в Україні зареєстровано 125 операторів протимінної діяльності, з яких переважна більшість – українські, і лише 8 – іноземні.

«Прискорення та розширення масштабів розмінування є одним із головних пріоритетів уряду. Україна залишається однією з найбільш замінованих країн у світі», – зазначила премʼєр-міністр.

Контекст

Щорічні збитки України від мін та інших вибухонебезпечних предметів становлять $11,2 млрд, що еквівалентно 5,6% ВВП країни за 2021 рік, йдеться у дослідженні Tony Blair Institute. Найбільші втрати спричинені скороченням експорту сільськогосподарської продукції та зменшенням надходжень від місцевих податків.

Для розмінування територій Україні потрібно $29,8 млрд, що на $4,8 млрд менше порівняно з попередніми оцінками завдяки успішному обстеженню та очищенню земель, де велися бойові дії. Про це повідомляється у звіті «Швидка оцінка завданої шкоди та потреб на відновлення» (RDNA4), підготовленому Світовим банком, урядом України, Європейським Союзом та ООН на початку 2025 року. Загальна сума, необхідна для відновлення України після російського вторгнення, зросла з $486 млрд до $524 млрд, згідно з цим звітом.