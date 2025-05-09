Україна сертифікувала свій перший дистанційний комплекс розмінування. Що про нього відомо

Перший важкий дистанційний комплекс розмінування виробництва української інженерної компанії XTI Engineering пройшов процедуру державної сертифікації та вже готується до серійного виробництва, повідомляє Міноборони 9 травня. Машина «Гарт 5100» може очищати 2 га територій за день.
Оформлюйте передплату на 6 номерів Forbes Ukraine зі змістовними інтерв’ю, рейтингами та аналітикою, тепер зі знижкою 50%.
Ключові факти
- «Гарт 5100» – повністю вітчизняна розробка і виробництво. Всі етапи виготовлення машини здійснюються в Україні, що спрощує логістику, забезпечує швидке постачання, технічне обслуговування та ремонт.
- Машина призначена для знешкодження різних типів мін та інших вибухонебезпечних предметів шляхом їх детонування та руйнування молотками ланцюгового агрегату або фрезою.
- Комплекс керується дистанційно на відстані від 600 м, що забезпечує безпеку оператора. За умови встановлення ретранслятора безпечну відстань можна збільшити до понад 1 км. Комплекс оснащений системою камер з широким кутом огляду.
- Робоча швидкість машини – 1,5 км за годину. За один світловий день вона здатна розмінувати понад 2 га забруднених вибухонебезпечними предметами територій. При цьому глибина розмінування складає 300 мм. Змінне обладнання дозволяє адаптувати роботу під різні типи ґрунтів.
Контекст
1 жовтня 2024 року Центр гуманітарного розмінування уклав перший контракт із «Українськими сервісами розмінування», переможцем аукціону. За даними Tony Blair Institute, міни щороку коштують Україні $11,2 млрд (5,6% ВВП 2021 року), переважно через скорочення агроекспорту та місцевих доходів.
11 лютого Міноборони анонсувало створення полігону для випробування технологій розмінування, включно з ШІ, що має прискорити процес і знизити загрози для людей. 20 лютого операторам протимінної діяльності запропонували оренду або лізинг спецтехніки.
Загалом Україна потребує $29,8 млрд для розмінування територій, порівняно з попередньою оцінкою сума скоротилася на $4,8 млрд завдяки успішному обстеженню та очищенню земель, де проходили бойові дії. Про це йдеться у звіті «Швидка оцінка завданої шкоди та потреб на відновлення» (RDNA4), який підготували Світовий банк, уряд України, Європейський Союз та ООН. Загальна сума, необхідна для відновлення України після російського вторгнення, зросла з $486 млрд до $524 млрд у цьому ж звіті.
Ви знайшли помилку чи неточність?
Залиште відгук для редакції. Ми врахуємо ваші зауваження якнайшвидше.