Хорватський виробник машин для розмінування DOK-ING збільшив відсоток локалізації виробництва до 30% і планує довести цей показник до 50% у 2026 році. Компанія розпочне виготовлення армованих корпусів машин та інших комплектуючих. Такими планами поділилася компанія до першої річниці роботи свого офісу в Україні, повідомляє Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України.

Деталі

DOK-ING разом із компанією A3Tech започаткували виробництво запчастин, ремонт і збірку машин. На сьогодні це повний цикл з ремонту та обслуговування. За 2024 рік в Україні зібрали вісім машин розмінування і забезпечили 3600 запасних частин, необхідних для ремонту та обслуговування цієї техніки.

започаткували виробництво запчастин, ремонт і збірку машин. На сьогодні це повний цикл з ремонту та обслуговування. За 2024 рік в Україні зібрали вісім машин розмінування і забезпечили 3600 запасних частин, необхідних для ремонту та обслуговування цієї техніки. «Виробництво комплектуючих в Україні в рази пришвидшує обслуговування і ремонт техніки. За підрахунками A3Tech ДСНС і ДССТ заощадили понад 7 млн грн на комплектуючих, зроблених українським виробником, ніж якби закуповували їх безпосередньо в Хорватії», – сказав заступник міністра економіки, довкілля та сільського господарства України Ігор Безкаравайний.

За даними компанії, інвестиції в український офіс протягом року пішли на створення 72 робочих місць, налагодження ліній збирання та сервісного обслуговування, а також на підготовку понад 300 операторів машин DOK‑ING.

На сьогодні в 10 областях України працює 69 машин DOK‑ING. Вони очистили понад 25 млн м² територій і знешкодили більш як 10 000 вибухонебезпечних предметів, зокрема в Донецькій, Чернігівській, Херсонській, Харківській, Київській, Миколаївській та Одеській областях.

DOK-ING має понад 500 машин у понад 40 країнах, зокрема в Україні, Іраку, Афганістані та Азербайджані.

З 2022 року компанія постачає в Україну техніку, яку використовують ДСНС, ДССТ, ЗСУ, а також міжнародні партнери – Fondation Suisse de Déminage (FSD) і Norwegian People’s Aid (NPA).

Контекст

Хорватський виробник машин з розмінування DOK-ING відкрив офіс в Україні у вересні минулого року. DOK-ING виготовляє як легкі, так і важкі роботизовані машини розмінування та знешкодження вибухонебезпечних предметів.Техніка є стійкою до детонацій протипіхотних мін та нерозірваних боєприпасів і витримує вибух протитанкової міни. Машини DOK-ING керуються пультом дистанційного керування, радіус дії якого – до 1500 м.

Згідно із в дослідженням Tony Blair Institute, збитки України через міни та інші вибухонебезпечні предмети досягають $11,2 млрд щорічно, що співставно з 5,6% ВВП України в 2021 році. Найбільше втрачається через скорочення експорту агропродукції та зменшення надходжень місцевих податків.

Загалом Україна потребує $29,8 млрд для розмінування територій, порівняно з попередньою оцінкою сума скоротилася на $4,8 млрд завдяки успішному обстеженню та очищенню земель, де проходили бойові дії. Про це йдеться у звіті «Швидка оцінка завданої шкоди та потреб на відновлення» (RDNA4), який підготували Світовий банк, уряд України, Європейський Союз та ООН на початку 2025 року. Загальна сума, необхідна для відновлення України після російського вторгнення, зросла з $486 млрд до $524 млрд у цьому ж звіті.