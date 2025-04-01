Повне відновлення ІТ-систем «Укрзалізниці» після хакерської атаки триватиме ще кілька тижнів

Відновлення всіх ІТ-сервісів «Укрзалізниці» з урахуванням внутрішніх систем перевізника триватиме ще чотири-шість тижнів, сказав голова УЗ Олександр Перцовський в бліцінтервʼю Forbes.

Ключові факти

«Якщо враховувати всі внутрішні системи, на це [відновлення] можуть піти 4–6 тижнів або навіть місяці», – каже Перцовський.

За словами голови УЗ, важко буде відновити закупівельну систему перевізника. «Туди постійно додавали нові дані, вносили технічні описи всіх наших позицій», – додає він.

Пасажирські сервіси мають бути відновлені до кінця цього тижня, каже Перцовський. «Сервіси вантажних перевезень – до кінця першої декади квітня», – додає він.

Контекст

23 березня 2025-го через масштабну кібератаку на сервери «Укрзалізниці» тисячі українців не змогли купити квитки онлайн – ні через додаток, ні через сайт. Наступного дня, 24 березня, голова правління Олександр Перцовський у Facebook охарактеризував атаку як безпрецедентну, цілеспрямовану та технічно складну. Він наголосив, що рух поїздів залишився безперебійним. «Держспецзв’язку» повідомила Forbes, що інцидент розслідується за участю CERT.UA. Докладніше – за посиланням.

27 березня «Укрзалізниця» запустила резервну систему онлайн-продажу квитків, дозволивши їх купувати та повертати. А вже 29 березня пресслужба компанії оголосила, що онлайн-сервіси стабілізувалися, а черги біля кас на вокзалах зникли.

У 2024 році «Укрзалізниця» перевезла 23,3 млн пасажирів, з яких 86% придбали квитки через інтернет, як зазначено у звіті компанії.