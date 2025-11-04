Госпредприятие «НАЭК «Энергоатом» 4 ноября сообщило, что в одном из его филиалов проводились следственные действия. Об этом компания заявила в соцсетях.

Подробности

Детали дела, в рамках которого состоялся обыск, пока неизвестны. Предприятие подчеркнуло, что полностью сотрудничает с правоохранительными органами, предоставляя все необходимые документы и разъяснения.

«Энергоатом» заинтересован во всестороннем, объективном и прозрачном расследовании обстоятельств, послуживших основанием для проведения этих процессуальных действий», – отметили в компании.

Там также отметили, что системно внедряют антикоррупционные механизмы, внутренний контроль и комплаенс-процедуры, направленные на обеспечение открытости и ответственности.

Накануне НАБУ и САП сообщили об экстрадиции из Германии одного из участников организованной группы, завладевшей почти 100 млн грн «Энергоатома». Эти средства были предназначены для строительства Централизованного хранилища отработанного ядерного топлива в Чернобыльской зоне.

На тот момент обвиняемый возглавлял частную строительную компанию. По данным следствия, в сговоре со служащими «Энергоатома» он поставлял оборудование системы радиационного контроля по ценам, завышенными втрое. Разницу участники группы присвоили.

В ноябре 2023 года детективы НАБУ объявили обвиняемого в розыск. Задержать его удалось только в апреле 2025-го при содействии немецких правоохранителей.

Контекст

НАЭК «Энергоатом» – государственное акционерное общество (с 2023 года, 100% акций принадлежат Украине), оператор всех действующих атомных электростанций страны. Компания является крупнейшим производителем электроэнергии в Украине и имеет стратегическое значение для экономики и энергетической безопасности государства.

В состав «Энергоатома» входят четыре АЭС – Запорожская, Ровенская, Южноукраинская и Хмельницкая (в общей сложности 15 энергоблоков), Ташлыкская гидроаккумулирующая электростанция, Александровская ГЭС, а также Централизованное хранилище отработанного ядерного топлива. Компания обеспечивает производство, поставку электроэнергии на рынок, ремонтные и монтажные работы, капитальное строительство, научно-техническую и инженерную поддержку.

«Энергоатом» генерирует около 50% электроэнергии Украины (до полномасштабного вторжения РФ в 2022 году – 55%, в осенне-зимние периоды – до 70%). За первое полугодие 2025 года компания получила 7,8 млрд грн чистой прибыли (против 7,4 млрд грн убытков за аналогичный период 2024-го), выручка выросла на 53%, до 125,2 млрд грн.