В Україні почалося складання штурмових гвинтівок BREN-2 стандарту НАТО

На одному з підприємств акціонерного товариства «Українська оборонна промисловість» у листопаді розпочалося ліцензійне складання гвинтівок BREN-2, повідомляє пресслужба Укроборонпром 13 грудня.

Ключові факти

Згідно із повідомленням, йдеться про практичне продовження співпраці з Česká zbrojovka – дочірнею компанією Colt CZ (Чехія).

Угода з Česká zbrojovka, яка передбачає локалізацію складання, а надалі – повне виготовлення штурмових гвинтівок стандарту НАТО в Україні, була укладена 16 липня.

«Партнерство з чеськими колегами допоможе покращити забезпечення потреб Сил оборони України в надійній та сучасній стрілецькій зброї, яка виробляється в нашій країні», – зазначив генеральний директор Укроборонпрому Олег Гуляк.

За його словами, зроблено ще один крок до інтеграції оборонно-промислового комплексу України в промислові ланцюги країн НАТО.

Контекст

У 2024-му Україна вже перевиконала план із виготовлення 1 млн дронів, а новою амбітною метою стане виробництво 3000 крилатих ракет.

Президент Володимир Зеленський, виступаючи у Верховній Раді 19 листопада, презентував План внутрішньої стійкості, який передбачає виробництво до 2025 року щонайменше 30 000 далекобійних дронів і 3000 крилатих ракет і ракет-дронів.

У сфері ОПК працює понад 600 вітчизняних компаній, які загалом забезпечують 300 000 робочих місць, за даними президента. Він додав, що Україна залучила понад 40 іноземних оборонних компаній до роботи в країні.

До українських приватних виробників озброєння звернулися 20 країн – членів НАТО щодо партнерства або постачання військової техніки, йдеться в опитуванні Технологічних сил України.

6 грудня Зеленський передав Силам оборони України першу партію новітніх ракет-дронів «Пекло». Нове озброєння має дальність ураження 700 км та швидкість 700 км на годину.