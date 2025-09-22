У Силах оборони впроваджують цифрову систему обліку військових «Імпульс», яка забезпечує швидкий, прозорий і безпаперовий доступ до актуальних даних про кожного військовослужбовця, включаючи історію призначень, а також дозволяє формувати звіти та проєкти наказів. Про це повідомив міністр оборони України Денис Шмигаль 22 вересня.
Купуйте річну передплату на шість журналів Forbes Ukraine за ціною чотирьох номерів. Якщо ви цінуєте якість, глибину та силу реального досвіду, ця передплата саме для вас.
Деталі
- За його словами, «Імпульс» є першою масштабною інформаційно-комунікаційною системою тактичного рівня, яка буде функціонувати в усіх військових частинах.
- Міністр зазначив, що завдяки «Імпульсу» військові частини отримують оперативний доступ до інформації про особовий склад і можуть швидко створювати накази та інші документи.
- Для вищого керівництва система забезпечує прозорі дані для прийняття управлінських рішень щодо кожної частини.
- Систему вже почали використовувати підрозділи Десантно-штурмових військ, а найближчим часом її впровадять у Сухопутних військах та на рівні новостворених корпусів.
- У перспективі «Імпульс» планують інтегрувати з іншими цифровими рішеннями Сил оборони, зокрема з додатком «Армія+» та Медичною інформаційною системою, що створить єдиний електронний простір для управління особовим складом.
Контекст
Раніше Міноборони запустило додаток «Резерв+», який налічує 4,5 млн користувачів. Він дозволяє оновлювати дані без відвідування ТЦК, запровадив електронний військовий документ, онлайн-відстрочки та рекрутинг, отримавши 110 000 відгуків. Додаток «Армія+» охоплює 840 000 військових, надаючи можливості для подання електронних рапортів, онлайн-навчання, опитувань і програми «Плюси», що заощадила 260 млн грн.
Запущено бойову систему DELTA з елементами штучного інтелекту, яка відповідає стандартам НАТО та обробляє понад 2000 цілей щоденно. Система DOT-Chain у чотири рази прискорила постачання продуктів і запустила маркетплейс зброї.
Ви знайшли помилку чи неточність?
Залиште відгук для редакції. Ми врахуємо ваші зауваження якнайшвидше.