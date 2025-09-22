У Силах оборони впроваджують цифрову систему обліку військових «Імпульс», яка забезпечує швидкий, прозорий і безпаперовий доступ до актуальних даних про кожного військовослужбовця, включаючи історію призначень, а також дозволяє формувати звіти та проєкти наказів. Про це повідомив міністр оборони України Денис Шмигаль 22 вересня.

Деталі

За його словами, «Імпульс» є першою масштабною інформаційно-комунікаційною системою тактичного рівня, яка буде функціонувати в усіх військових частинах.

Міністр зазначив, що завдяки «Імпульсу» військові частини отримують оперативний доступ до інформації про особовий склад і можуть швидко створювати накази та інші документи.

Для вищого керівництва система забезпечує прозорі дані для прийняття управлінських рішень щодо кожної частини.

Систему вже почали використовувати підрозділи Десантно-штурмових військ, а найближчим часом її впровадять у Сухопутних військах та на рівні новостворених корпусів.

У перспективі «Імпульс» планують інтегрувати з іншими цифровими рішеннями Сил оборони, зокрема з додатком «Армія+» та Медичною інформаційною системою, що створить єдиний електронний простір для управління особовим складом.

Контекст

Раніше Міноборони запустило додаток «Резерв+», який налічує 4,5 млн користувачів. Він дозволяє оновлювати дані без відвідування ТЦК, запровадив електронний військовий документ, онлайн-відстрочки та рекрутинг, отримавши 110 000 відгуків. Додаток «Армія+» охоплює 840 000 військових, надаючи можливості для подання електронних рапортів, онлайн-навчання, опитувань і програми «Плюси», що заощадила 260 млн грн.

Запущено бойову систему DELTA з елементами штучного інтелекту, яка відповідає стандартам НАТО та обробляє понад 2000 цілей щоденно. Система DOT-Chain у чотири рази прискорила постачання продуктів і запустила маркетплейс зброї.